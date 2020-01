Wirtschaft & Politik

Senioren als wichtiger Faktor in Steyr: Die demo­grafische Ent­wicklung und ihre Her­aus­for­der­un­gen

STEYR/OÖ. Die Landesleitung des OÖ Seniorenbundes – Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer und Landegeschäftsführer Mag. Franz Ebner – werden im Rahmen einer Bezirkstour in den nächsten Monaten alle Bezirke des Landes besuchen ...

Im Mittelpunkt dieser Bezirksbesuche steht jeweils ein Zusammentreffen mit den Funktionärinnen und Funktionären. Einerseits, um ihnen für ihr großes Engagement zu danken. Denn die Ehrenamtlichen sind das Bindeglied zu den Mitgliedern und damit das Fundament des OÖ Seniorenbundes. Andererseits, um Ihnen das Rüstzeug für ihre Arbeit mitzugeben.

Denn auch im Seniorenbund ist es wichtig, die demografische Entwicklung stets im Auge zu haben. Nicht nur, weil die Menschen immer älter werden, sondern auch, weil sich das „Senior sein“ in den letzten Jahren stark verändert hat. „Die Senioren“, „die Pensionisten“, die gibt es nicht mehr. Sondern es gibt mittlerweile drei Gruppen: die 60 bis 75-Jährigen, die 75 bis 85-Jährigen die Hochbetagten 85+. Daran müssen sich auch die Angebote und Aktivitäten im OÖ Seniorenbund orientieren – nicht nur auf Landesebene, sondern vor allem auch auf Ortsgruppenebene.

Darüber hinaus steht bei jedem Bezirkstag auch der Besuch einer Senioren-Einrichtung auf dem Programm. In Steyr ist dies das Tageszentrum des Hilfswerks auf der Ennsleite.

Der Seniorenbund in Steyr

Der Seniorenbund hat in Steyr (Stadt = Bezirk) mit den beiden Ortsgruppen Steyr-Stadt und Münichholz aktuell rund 420 Mitglieder. Im vergangenen Jahr konnte die Ortsgruppe Steyr Stadt mit einem Netto- Zugewinn von 3 Mitgliedern die absolute Wertung der Mitgliederwerbung für sich entscheiden. In der relativen Wertung lag Münichholz mit einem Zugewinn von 5,26% vorne. Insgesamt konnten im Steyr 29 neue Mitglieder gewonnen werden.

Damit Steyr auch in Zukunft für Seniorinnen und Senioren aller Altersklassen lebenswert bleibt, fordert der Seniorenbund:

Die Erhaltung und den weiteren Ausbau qualitativ hochwertiger Betreuungsangebote für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren.

Eine gute Infrastruktur und Nahversorgung in allen Stadtteilen (Geschäfte, Ärzte, Apotheken), damit vieles selbständig, auch mit dem Rollator, bewältigt werden kann.

Der Seniorenbund Steyr bietet seinen Mitgliedern ein umfassendes Programm von Tagesfahrten, Vorträgen, Singen, Kulturrundgänge, Kinonachmittagen über Internetcafé und PC-Training, Smartphone-Schulungen bis zu einer Kreativgruppe, Tarock-Nachmittagen, Kegeln, Wandern. Aber auch Besuche in den Altenheimen, Gemeinschaft und Geselligkeit werden großgeschrieben. Das Seniorenbüro Steyr ist die Anlaufstelle für die Mitglieder, sowohl in Sachen Service und Beratung, als auch als Kommunikationsdrehscheibe.

Zentrale Forderungen des OÖ Seniorenbundes an die neue Bundesregierung

Paradigmenwechsel im Umgang mit Senioren

Ältere Menschen verursachen nicht nur Kosten (Stichwort: Pensionen, Pflege), sondern sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft und tragen viel zu deren Funktionieren bei (Stichwort: Pflege von Angehörigen, Ehrenamt, Oma-/Opa-Dienste). Das verdient Wertschätzung -> Senioren müssen in das gesellschaftliche Leben miteinbezogen werden und es muss eine vernünftige Mitbestimmung der älteren Menschen in der Gesellschaft gesichert werden.

Die Senioren sind eine immer wichtigere Zielgruppe für die Wirtschaft: Laut Statistik Austria kommt ein Drittel aller Ausgaben im privaten Konsum von der Generation 60+ -> alle Wirtschaftszweige werden sich intensiver auf deren Wünsche/Bedürfnisse einstellen müssen.

Rasche Umsetzung eines umfassenden Pflegekonzepts zur Finanzierung und Qualitätssicherung:

Mobil vor stationär (Ausbau mobiler Diensten und teilstationärer, alternative Wohnformen)

Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige

Pflegegeld: Stärkere Berücksichtigung der Demenz, Bonus für die Pflege zu Hause

Imagekampagne und Ausbildungsoffensive für ausreichend qualifiziertes Personal

Einführung einer Pflegeversicherung zur Sicherstellung der Finanzierung

Erhöhung der Förderzuschüsse im Rahmen der 24-Stunden Betreuung

Verpflichtende Zertifizierung von Pflege-Agenturen (24-H-Pflege)

Faire Pensionen und Sozialleistungen

Sicherstellung fairer Pensionserhöhungen: Inflationsabgeltung für alle – gerechter Anteil am wirtschaftlichen Wachstum – deutliche Erhöhung für Bezieher kleiner Pensionen

Rasche Angleichung des faktischen an das gesetzliche Pensionsantrittsalter

Abschaffung der Abschlagsfreiheit bei der Hacklerregelung

Attraktive Rahmenbedingungen schaffen, um die Menschen länger in Beschäftigung zu halten

Arbeiten in der Pension muss sich lohnen, Wegfall der Pensionsversicherungsbeiträge, wenn jemand in Alterspension noch arbeitet

Ende der Null-Zins-Politik

Ende der EZB-Niedrig-Zinspolitik: Die niedrigen Sparzinsen treffen vor allem die „kleinen“ Sparer, darunter viele Senioren -> sie verlieren Geld und angespartes Vermögen

Erhaltung der hohen Qualität im Gesundheitswesen

Absicherung der medizinischen Nahversorgung bei den Menschen vor Ort (Hausärzte-System)

Verstärkter Fokus auf das Thema Prävention -> Krankheit und Pflegebedürftigkeit nach hinten verschieben.

Sicherung der Nahversorgung, v.a. in ländlichen Gebieten