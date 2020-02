Wirtschaft & Politik

Ho­he Aus­zeich­nung für Stey­rer MAN Ma­na­ger

STEYR. Am 30. Jänner 2020 überreichte die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck, im Rahmen eines Festaktes dem

Geschäftsführer der MAN Truck & Bus Österreich GesmbH, DDr. Karl-Heinz ...

Rauscher, das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik

Österreich.



In der Laudatio wurden die Leistungen des Ausgezeichneten in der

Wirtschaftskammer, DDr. Rauscher ist u.a. Obmann des Fachverbandes der

Fahrzeugindustrie und Verhandlungsführer bei den jährlichen Kollektivvertrags-

verhandlungen, gewürdigt. Im betrieblichen Bereich wurde insbesondere sein

langjähriges Engagement beim Um- und Ausbau der MAN Truck & Bus Österreich

GesmbH hervorgehoben.



DDr. Rauscher ist überdies seit 25 Jahren Lektor für Wirtschaftsrecht an der

Fachhochschule Oberösterreich und erfolgreicher Autor mehrerer Fachbücher zur

österreichischen Industriegeschichte.



In seiner Dankesrede führte DDr. Rauscher aus: „Die aktuellen Umwälzungen in der

Fahrzeugindustrie sind in ihren Dimensionen vergleichbar mit der Einführung des

Verbrennungsmotors im 19. Jahrhundert. Wesentliche Voraussetzungen, um den

künftigen Bedürfnissen des Wirtschaftsstandorts Österreich zu entsprechen, sind

neben einer forcierten Ausbildung auf allen Ebenen auch innovative

Kollektivverträge.“