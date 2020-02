Wirtschaft & Politik

AK Steyr hat fast 7,7 Mil­li­o­nen Euro für Mit­glie­der er­käm­fpft

Mehr als 325.000 Anfragen bearbeiteten die Expertinnen und Experten der AK Oberösterreich in ihrer Zentrale in Linz und in den 14 Bezirksstellen im Jahr 2019. Sie erkämpften fast 118 Millionen Euro. Auffällig viele Beratungen gab es im Vorjahr zu sozialrechtlichen ...



Themen, wie Pension oder Pflegegeld. Wie sehr die Mitglieder die Arbeit

der AK schätzen, zeigte erneut eine IFES-Umfrage: Im Vertrauensranking

der Institutionen liegt die Arbeiterkammer nach wie vor auf Platz 1, die

Zufriedenheit mit dem Service durch die AK ist bei den Betroffenen

ungebrochen hoch.

Die AK ist eine starke Partnerin für ihre rund 674.000 Mitglieder in

Oberösterreich. Die Zahl der Ratsuchenden ist 2019 erneut gestiegen:

Insgesamt suchten die AK-Mitglieder im vergangenen Jahr 325.539 Mal

persönlich, telefonisch oder per E-Mail Rat und Hilfe bei der AK

Oberösterreich.

Rat und Hilfe in unmittelbarer Nähe

Die meisten Anfragen betrafen 2019 auch in den Bezirken das Arbeits- und

Sozialrecht. Viele Mitglieder nutzten die Möglichkeit, sich Rat und Hilfe direkt

in ihrer Region zu holen – in einer der 14 AK-Bezirksstellen in ganz

Oberösterreich. Die Arbeiterkammer setzt ganz bewusst auf die

Dezentralisierung ihrer Serviceleistungen. Die Mitglieder sollen alle

Beratungsangebote kostenlos und in gleich hoher Qualität auch in ihrer

Region in Anspruch nehmen können. Das spart Zeit und Wege. Die AK

Oberösterreich bietet auch viele Informationsveranstaltungen und

Kulturangebote nicht nur in der Zentrale in Linz, sondern auch in den Bezirken

an.

Sozialrechtliche Sorgen werden mehr

Die Anzahl der persönlichen Beratungen insgesamt sind 2019 im Vergleich

zum Vorjahr relativ konstant geblieben. Auffällig ist aber folgende Entwicklung:

Während die Zahl der Anfragen im Arbeitsrecht (etwa Kündigung, Lohn,

Arbeitszeit) um mehr als sechs Prozent zurückgegangen ist, ist jene zu

sozialrechtlichen Belangen (zum Beispiel Pension, Pflege von Angehörigen,

Rente) um 17 Prozent gestiegen. Das Verhältnis von Beratung in Arbeitsrecht

zu Sozialrecht lag 2019 bei 67 zu 33 Prozent. Im Jahr davor waren es noch 72

zu 28 Prozent.

Großer Andrang auf Pensionshotline

Zahlreiche Mitglieder wandten sich an die AK, nachdem das Parlament im

Sommer 2019 die Regelung beschlossen hatte, dass man nach 45 Jahren

Erwerbstätigkeit ohne Abschläge in Pension gehen könne – auch, wenn man

schon vor dem Regelpensionsalter (Männer 65 Jahre, Frauen 60 Jahre) in

den Ruhestand wechselt. Eine wichtige Forderung der AK wurde damit erfüllt

und sorgte nicht nur für großes mediales Aufsehen, sondern auch für einen

enormen Beratungsbedarf bei den Betroffenen. Die AK Oberösterreich richtete

rasch eine Telefon-Hotline mit der Durchwahl 4562 ein, die die Ratsuchenden

direkt zu den Pensionsexperten/-innen führte. Rund 700 Anrufer/-innen waren

zwischen Ende September und Ende Dezember allein unter dieser „Spezial-

Hotline“ zu verzeichnen.

Neuer „Dauerbrenner“ Pflegegeld

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat im Rahmen des bundesweiten

Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern ein neues Angebot eingeführt: Seit 2018

berät sie in Sachen Pflegegeldeinstufung. Viele Menschen wenden sich

seither an AK-Experten/-innen, weil sie falsch eingestuft werden. Ihre

Verzweiflung ist besonders groß, weil finanzielle Sorgen und häufig auch

schwere Schicksalsschläge zusammenkommen, die oft ganze Familien

erschüttern. Entsprechend stark ist die Zahl der Beratungen 2019

angestiegen: auf mehr als 1.100 alleine im Vorjahr. Die AK konnte für die

Betroffenen wieder einiges erreichen.