Wirtschaft & Politik

NEOS für E-Scooter: Stadtpolitik soll Haus­auf­ga­ben machen

STEYR. Die Firma KiwiRide plant in Steyr E-Scooter zu verleihen. Gegen eine zeitabhängige Gebühr kann man die Scooter mittels Smartphone-App nutzen. Teile der Stadtpolitik stehen dem Vorhaben kritisch gegenüber ...

NEOS Gemeinderat sieht die E-Roller als spannendes Zusatzangebot in der Stadt.

“Die Scooter sind ideal für Kurzstrecken im Stadtgebiet. Perfekt also für Steyr als Stadt der kurzen Wege” steht Freisais dem möglichen neuen Angebot in Steyr offen gegenüber. “Wer ohne Wartezeit flott von A nach B kommen will, bekommt mit den E-Rollern eine neue Möglichkeit”.

Kritiker des Verleihangebots befürchten, dass auf Gehsteigen oder im Straßenverkehr gefährlich gefahren wird.

Freisais: Stadtpolitik soll ihre Hausaufgaben machen

“Rechtlich gelten für die Scooter die selben Regeln wie für ein Fahrrad. Die Stadtregierung hat es leider jahrzehntelang versäumt in Steyr attraktive und funktionierende Radwege zu schaffen. Das darf aber kein Argument gegen das neue Angebot sein. Die Stadtpolitik soll hier lieber ihre Hausaufgaben machen” fordert Freisais endlich Maßnahmen mit Fokus auf Fußgänger, Radfahrer und neue Mobilität wie eben E-Scooter.

“Steyr ist Industrie- und Technologiestandort. Da wäre es völlig unverständlich wenn man sich die Chance entgehen lässt” meint Freisais. Spannend an den Geräten ist, dass sie rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Ein Mitarbeiter kümmert sich laufend um die Scooter. Die Fahrzeuge haben auswechselbare Batterien. Somit müssen sie nicht aus dem Verkehr gezogen werden um aufgeladen zu werden.

KiwiRide möchte mit der Stadt eng kooperieren. Es können Zonen definiert werden in denen nicht gefahren werden kann. Weiters kann für gewisse Zonen eine reduzierte Geschwindigkeit festgelegt werden. Der Nutzer kann in diesen Stadtteilen nur gedrosselt fahren. Die Aktivierung eines Scooters via App kostet einmalig 99 Cent. Danach kostet jede Fahrminute 19 Cent. Geplant sind zum Start 30 bis 40 Scooter. Die Scooter sind via GPS ortbar. Es kann sogar festgestellt werden ob ein Scooter umgefallen ist.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen Luftreifen. Die Scooter sind somit auch bei Schlechtwetter einsatzbereit. Sollten Unfälle passieren, sind die Scooter haftpflichtversichert. Verletzte dritte Personen oder beschädigte Sachen würden somit über die Versicherung von KiwiRide entschädigt. Die Scooter haben eine Maximalgeschwindigkeit von 26 km/h. Auf Wunsch der Stadt kann allerdings auch eine beliebig niedrigere Höchstgeschwindigkeit festgelegt werden. Das ist sogar wie bereits erwähnt zonenabhängig möglich.