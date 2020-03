Wirtschaft & Politik

Steyrer Tra­di­tions­be­trieb prä­sen­tiert Technik-Paket auf der Welser Messe

STEYR/WELS. Gemeinsam mit der Firma Heliotherm ist der Steyrer Traditionsbtrieb Mitterhuemer von 6. bis 8. März auf der Energiesparmesse in Wels vertreten. Präsentiert wird neben dem Mitterhuemer Technik-Paket auch die leiseste Luftwärmepumpe am Markt ...

Mit dem Mitterhuemer Technik Paket erreicht das Steyrer Traditionsunternehmen in Sachen Kundenservice ein neues Level. Kunden wählen aus 18 verschiedenen Produkt-, bzw. Dienstleistungs-Bereichen aus, was genau sie in ihrem persönlichen Technik-Paket wünschen. Egal ob sie ein Haus bauen und Heizung, Elektroinstallation und Photovoltaik wünschen, oder ob sie in der Mitterhuemer Technik Welt Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik kaufen. Beraten wird von Experten, die die einzelnen Bereiche oder Geräte perfekt aufeinander abstimmen, damit alle Gewerke optimal zusammenspielen und so für den Kunden den größten Nutzen bringen.

Kunden wollen selbst entscheiden was sie kaufen, sind aber froh, wenn sie nicht alles selbst bedenken müssen. Vor allem beim Hausbau ist es ein riesiges Plus, wenn der Großteil der durchzuführenden Arbeiten von einem Profi durchgeführt wird. Sie behalten dabei den Überblick und haben nur einen Ansprechpartner mit dem sie sprechen.

Zur Auswahl stehen zum Beispiel hocheffiziente Wärmepumpen-Heizsysteme, Photovoltaik, Elektroinstallation, Wohnraumlüftung, Haushaltsgeräte von Top-Herstellern und vieles mehr! Wenn sie mehr über die Vorteile des Mitterhuemer Technik-Pakets wissen wollen, besuchen sie uns auf der der Energiesparmesse Wels oder kommen sie in die Mitterhuemer Technik Welt in der Ennser Straße 31 in Steyr!

WANN: Fr. 6. bis So. 8. März

WO: Messegelände Wels, Halle 20, Stand A850.