Kinder­betreu­ung ist ein Schlüs­sel zur Chancen­gleich­heit

STEYR. Kinderbildungseinrichtungen für Unter-Dreijährige sind vor allem in Oberösterreichs Landgemeinden noch immer Mangelware. Dabei ist eine ganzjährige, qualitätsvolle Kinderbetreuung mit Öffnungszeiten, die es Frauen ermöglicht, einer ...

existenzsichernden Arbeit nachzugehen, einer der wesentlichen Schlüssel für die

Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Anlässlich des Internationalen Frauentages

fordern die ÖGB-Frauen Steyr einen Rechtsanspruch auf ein leistbares und vor allem

qualitativ hochwertiges Kinderbildungsangebot für jedes Kind ab dem 1. Lebensjahr

bis zum Schuleintritt.

Kinder kriegen darf keinen beruflichen Nachteil bringen

„Für Eltern ist es oft sehr schwer möglich, wieder in den Beruf einzusteigen,

geschweige denn, Vollzeit zu arbeiten. Berufliche Abstriche machen meist die

Frauen, was sich negativ aufs Einkommen bis in die Pension auswirkt. Viele Frauen

sind finanziell von einem Partner abhängig und steuern direkt auf Armut im Alter zu“,

bringt die Steyrer ÖGB-Frauenvorsitzende Barbara Bichler das Dilemma auf den

Punkt. „Kinder kriegen darf keinen Nachteil bringen und Eltern haben sich ein

sorgenfreies Leben verdient, in dem Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen

sind. Deshalb wollen wir, dass das Budget für Elementarpädagogik auf mindestens

ein Prozent des BIP aufgestockt wird. Das brächte 1,2 Milliarden Euro im Jahr mehr

für unsere Kinder.“

Es braucht mehr Geld, mehr Personal und bessere Standards

Eine Erhöhung des Budgets käme auch den PädagogInnen und HelferInnen in

Kinderbildungseinrichtungen zugute. „Wir brauchen bundeseinheitliche

Mindeststandards. Es kann nicht sein, dass es davon abhängt, ob ich in

Oberösterreich, Tirol oder Wien wohne, welche Ausbildung das Personal haben

muss, wie viele Schließtage es geben kann oder wie viele Kinder von wie vielen

Erwachsenen betreut werden dürfen“, sagt Bichler. „Die Beschäftigten in

Kinderbildungseinrichtungen leisten täglich etwas ganz Besonderes für die

Entwicklung unserer Kinder und diese Arbeit hat bessere Arbeits- und

Rahmenbedingungen verdient.“