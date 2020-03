Wirtschaft & Politik

Liefer­service­regional.at auch in der Regi­on Steyr

STEYR. Als Service für die Bevölkerung und als Reaktion auf die derzeitige Lage: Eine neue Plattform gibt Auskunft darüber, welche Unternehmen aus der Region notwendige Produkte zu den Kundinnen und Kunden nach Hause bringen können ...



Viele Wirte, Geschäfte und kleine Handelsbetriebe sind wegen der Maßnahmen gegen das

Corona-Virus geschlossen. Eine neue Internet-Plattform der Wirtschaftskammer trägt nun dazu

bei, den wirtschaftlichen Betrieb in den Regionen besser aufrechtzuerhalten. Nach dem

großartigen Beispiel aus dem Bezirk Perg wurde deshalb auch für die Region Steyr die Plattform

www.lieferserviceregional.at/steyr ins Leben gerufen, welche einen kompakten Überblick über

Firmen bietet, die ihre Waren trotz Geschäftssperre per Lieferservice vor Ort anbieten.



Geliefert werden können etwa Lebensmittel, Backwaren, zubereitete Speisen, Getränke, aber

auch Bücher, Handarbeitsartikel und Spielwaren für die Familienzeit. Weiters mit dabei sind

Versorger etwa in den Bereichen Homeoffice-Bedarf, Blumen, Haushalt, Körperpflege,

Bekleidung, Elektro und vieles mehr. Bestellt werden die Waren entweder per Telefon oder via

E-Mail, bei manchen gibt es Webshops. Die Zustellung ist derzeit ohne Einschränkung möglich,

selbstverständlich unter Einhaltung der besonderen hygienischen Erfordernisse, wie mindestens

einem Meter Abstand zwischen Personen. Die Wirtschaft in den Bezirken will die

Kundenbeziehungen vor Ort auch in schwierigen Zeiten so gut wie möglich aufrechterhalten, so

die Zielsetzung.



Regional statt global

Die Devise heißt: Lieferservice regional statt global. "Wir wollen eine schnelle Information zum

lieferbaren Warenangebot aus der unmittelbaren Umgebung für alle bieten, die wegen der

Corona-Gefahr lieber zuhause bleiben wollen oder sollen“, erläutert Eduard Riegler,

Bezirksstellenobmann Steyr-Stadt. „Jeder, der hier etwas bestellt, unterstützt damit einen

Betrieb, die Kaufkraft und den Zusammenhalt in der Region", ergänzt Judith Ringer,

Bezirksstellenobfrau Steyr-Land. „Alle unsere Unternehmen, die in diesen herausfordernden

Zeiten den wirtschaftlichen Kreislauf am Leben halten, verdienen ein großes Dankeschön, in den

Branchen des täglichen Bedarfs und der Daseinsvorsorge, aber auch in Produktion, Gewerbe,

Handwerk, Transport oder Dienstleistung. Und dieser Dank gilt auch allen ihren Mitarbeitern!“,

so Ringer.



WKO-Bezirksstellenleiterin Sarah Radinger ermuntert Betriebe, sich zu melden: „Die Liste der

liefernden Unternehmen wird laufend erweitert. Wir freuen uns über jedes Unternehmen,

welches sich meldet und auf dieser Plattform seine Leistungen anbietet.“ Betriebe, die

mitmachen wollen, können sich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! melden und werden umgehend auf der

Internetseite aufgenommen.