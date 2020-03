Wirtschaft & Politik

Vogl: 50.000 Kündi­gungen hätten unter Umstän­den vermie­den werden können

STEYR/ÖSTERREICH. Ob nun in Steyr bei den Großbetrieben wie MAN, BMW, ZF, SKF oder aber bei der kleinen Friseurin ums Eck – die Corona-Krise ist voll angekommen. Der geplante Hilfsfonds der Regierung mit 4 Mrd. ...

musste daher bereits auf 38 Mrd. aufgestockt werden. Doch trotz dieser Maßnahmen gibt es eine

große Kündigungswelle in Österreich und in unserer Region.



„Wir begrüßen das Hilfspaket, welches als wichtigsten Zweck haben muss, die Existenz der

Menschen, ihre Arbeitsplätze, ihre Einkommen und natürlich die Unternehmen abzusichern! Leider

haben nicht alle SPÖ Forderungen, wie zum Beispiel die automatische Stundung von Steuer- und

Sozialversicherungs-Zahlungen, sowie Kreditgarantien und Nothilfen für Betriebe in den aktuellen

Gesetzen ihre Umsetzung gefunden. Vor allem hätten bei einem noch rascheren Handeln viele

Kündigungen verhindert werden können.“



„Positiv ist auf jeden Fall die Einbindung der Sozialpartner. So konnte sehr schnell das neue Modell

der Kurzarbeit entwickelt werden, welches für ALLE Betriebe, ob nun klein, mittel oder groß,

anwendbar ist. Leider hat es hier lange gedauert, die notwendigen Informationen und Änderungen

abzuschließen, weshalb viele Unternehmen am Montag dieser Woche keine andere Lösung sahen,

als ihre Mitarbeiter zu kündigen. Zum Glück wird seit Mitte der Woche von allen Seiten richtig

informiert und dank des großen Einsatzes der MitarbeiterInnen des AMS konnten bereits viele

Kurzarbeitsverträge abgeschlossen werden. Dank der gemeinsamen Anstrengungen konnten so viele

Arbeitsplätze abgesichert werden!“, so der Gewerkschafter und Nationalratsabgeordnete Ing.

Markus Vogl.



„Die finanziellen Notpakete müssen, so die Forderung der SPÖ, jedoch an eine Jobgarantie geknüpft

sein! Denn die Kurzarbeitsbeihilfe und andere Hilfsleistungen, welche vom Staat zur Verfügung

gestellt werden, müssen eben auch zu einer mittelfristigen Absicherung der Arbeitsplätze beitragen.

Ebenso sollen Kunst- und Kulturbetriebe, sowie NGOs und gemeinnützige Organisationen die Mittel

des COVID 19 Fonds in Anspruch nehmen können. Wir werden diesbezüglich Initiativanträge im

Parlament stellen und hoffen auf deren Unterstützung durch die anderen Parteien“, betont Markus

Vogl.