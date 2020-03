Wirtschaft & Politik

Purkhart: Wir liefern ab sofort Getränke auch für Privatkunden

STEYR. Ein weiterer Steyrer Traditionsbetrieb, die Firma Purkhart GmbH, bietet ab sofort einen Lieferservice für Privatkunden an. Geliefert werden Bier, Wein, Spirituosen aus Eigenproduktion sowie alkoholfreie Getränke - ab einer Mindestbestellmenge von 35 Euro ...

Geht die Order wochentags zwischen 8.00 und 12.00 Uhr beim Getränkehändler ein, wird diese noch am selben Tag zugestellt. Geliefert wird von Montag bis Freitag im Stadtgebiet sowie im Großraum Steyrs. Zum Großraum Steyr zählen dabei die Gemeinden Haidershofen, Dietach, Garsten, Sierning, Neuzeug, St. Ulrich und Wolfern.

Bestellungen werden dabei derzeit ausschließlich per Mail entgegengenommen. Das zur Auswahl stehende Sortiment inklusive Preisen kann entweder im Web unter www.purkhart.at abgerufen oder per Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) angefordert werden. Warum nun auch die Firma Purkhart an Privatkunden liefert lässt sich ganz einfach erklären: „Ich möchten niemanden in Kurzarbeit schicken müssen und solange es geht, werde ich dies auch tunlichst vermeiden,“ sagt der Geschäftsführer Bernd Purkhart.

Bezahlung bei Zustellung

Die gelieferten Waren werden vom Fahrer vor die Haustüre gestellt, sind jedoch - vor allem für Neukunden - sofort zu bezahlen. Damit dieser Vorgang so kontaktlos wie möglich vonstatten geht, empfiehlt es sich den Zahlbetrag möglichst genau parat zu haben und vor den Augen des Zustellers in ein Kuvert zugeben und das Kuvert anstelle der Waren abzulegen. Mögliche Rückgeldzahlungen werden auf dieselbe Art und Weise ausgegeben.

Ostereier für kurze Zeit

Zusätzlich zu den Getränken werden ab spätestens Dienstag auch Ostereier von Ums EGG sowie in weiterer Folge Eier vom Hutsteiner angeboten. „Da ich nicht nur in Krisenzeiten ein Fan davon bin Kräfte zu bündeln, bieten wir die Eier für Ums Egg bzw. Herrn Hutsteiner gerne mit an und liefern diese aus. Das ist für uns kein Problem, Herrn Hutsteiner ist geholfen und wir attraktiveren unser Angebot,“ erklärt Purkhart.

Christkindlwirt liefert Cremschnitten

Das Hotel & Restaurant Christkindlwirt hat ebenfalls einen Lieferservice eingerichtet. An den Wochenenden werden von der Familie Baumgartner Cremschnitten ausgeliefert. Vorbestellt werden kann per Mail ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) oder telefonisch unter 07252/52184. Weiter Infos dazu finden Sie auf deren Facebookseite.