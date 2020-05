Wirtschaft & Politik

Singer: Gastro-Eröffnung soll Schub für Steyr Land bringen

STEYR-LAND. „Mit der heutigen Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe wird das Wirtschaftsleben auch in Steyr und Steyr Land weiter hochgefahren“, betont Nationalrat Singer. „Die Gastronomie und Wirtshäuser sind vom Corona-Virus besonders hart getroffen worden ...

Gerade deswegen ist es jetzt wichtig, den heimischen Wirtshäusern einen Besuch abzustatten und beim Wirt vor Ort zu konsumieren. Wichtig ist aber vor allem auch, sich an die Gesundheitsvorgaben zu halten“, so Singer. „Denn in Oberösterreich wird beides gemacht. Die Gesundheit schützen und die Wirtschaft unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern.“

500 Millionen für die Gastronomie

„Die Wiedereröffnung soll den Betrieben einen ordentlichen Schub geben. Zusätzliche Schubkraft soll das ‚Wirtshauspaket‘ der Bundesregierung mit Entlastungen und Unterstützungen in Höhe von 500 Millionen Euro bringen.“, erklärt Bundesrätin Judith Ringer.

Zufrieden mit dem Hilfspaket zeigt sich auch Wirtesprecher Reinhard Guttner: „Das Hilfspaket ist für uns Wirte die dringend notwendige Unterstützung und ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wobei noch weitere folgen müssen.“

Das Hilfspaket ist nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für die heimische Landwirtschaft von großer Bedeutung. Durch einen Besuch beim Wirt und Bauern vor Ort kann die heimische Wirtschaft weiter aktiviert werden.