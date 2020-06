Wirtschaft & Politik

Level Up: Glutenfreier Fachmarkt jetzt mit mehr Verkaufsfläche

STEYR/ST.ULRICH. Level Up, der glutenfreie Fachmarkt SOLO gluten free übersiedelte Anfang Mai im ehemaligen Raiffeisenbank Gebäude in St. Ulrich bei Steyr eine Etage höher und bietet die ausschließlich glutenfrei zertifizierten Produkte nun auf 100m2 Verkaufsfläche an ...

Mit rund 600 glutenfrei zertifizierten Produkten steht den Kunden von Mittwoch – Samstag Österreichs größtes diesbezügliches Angebot zur Verfügung.

Neben dem Fachmarkt steht betroffenen Menschen mit Zöliakie, Glutenunverträglichkeit und auch all jenen die sich aus Ernährungsbewussten Überlegungen glutenfrei ernähren natürlich auch der bequeme Online Shop www.sologlutenfree.com zur Verfügung. An Werktagen werden die glutenfreien Pakete innerhalb von 24 Stunden an die Österreichische Post als unseren Versandpartner übergeben. Innerhalb von Österreich erhält der Kunde sein Paket so im Regelfall innerhalb von 1-2 Tagen.

„Unsere Kunden kommen zum Teil aus ganz Österreich zu uns nach Steyr. Da freut es mich ganz besonders, dass wir nun ab sofort noch eine größere Auswahl an Produkten in einem schöneren Ambiente anbieten können“, so Geschäftsführer Rene Kern.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Weitere Infos zum Unternehmen sowie zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.sologlutenfree.com .