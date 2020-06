Wirtschaft & Politik

HEY! Steyr: Gewinne täglich deinen Einkauf zurück!

STEYR. Von 8. bis 27. Juni hast du TÄGLICH die Möglichkeit deinen HEY! Einkauf, in Form eines Gutscheins des jeweiligen Shops, zurückzugewinnen! Unter allen Teilnehmern verlosen wir zusätzlich je ein Outfit im Wert von € 100,- powered by Vero Moda, Jack & Jones und Steinecker* ...

So einfach gehts:

1. Einkaufen - Im Zeitraum von 8.6. bis 27.6. in einem der HEY! Steyr Shops, Gastronomie oder Dienstleistung einkaufen und Rechnung aufbewahren.

2. Gewinnschein ausfüllen - Gewinnkarte ausfüllen und in die Gewinnbox im HEY! einwerfen.

3. Gewinnen - Der Gewinner/die Gewinnerin wird schriftlich verständigt und darf den Gewinn im Centermanagement abholen.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen akzeptiert.

Teilnahmebedingungen

Im Zeitraum von 8. bis 27. Juni 2020 kann die Höhe des Einkaufswertes der im HEY! Steyr im genannten Zeitraum getätigten Einkäufe, Dienstleistungen und Gastronomiebesuche in Form von Gutscheinen zurückgewonnen werden. Der Gewinnschein muss vollständig ausgefüllt sein und in die Gewinnbox eingeworfen werden. Die Teilnahme unter falschen bzw. unvollständigen Angaben führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Weiters behält sich das HEY! Steyr vor, Personen – auch ohne Angabe von Gründen – von der Teilnahme auszuschließen, insbesondere wenn der Verdacht besteht, dass sie sich durch Manipulation Vorteile verschaffen oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Eine allenfalls bereits erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt in diesem Fall. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Mitarbeiter des HEY! Steyr, der darin betriebenen Geschäfte und Gastronomiebetriebe, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Teilnehmer wird darauf aufmerksam gemacht, dass die von ihm bekannt gegebenen persönlichen Daten verarbeitet werden. Mit der Unterschrift auf dem Gewinnschein, stimmt der Teilnehmer überdies ausdrücklich zu, dass seine Daten vom HEY! Steyr zum Zwecke der Abwicklung dieses Gewinnspiels gespeichert, verarbeitet und auch zum Zweck der Werbung und Information verwendet werden, dies ungeachtet allfälliger Eintragungen in die Liste gem. § 7 ECG. Allfällige Fotoaufnahmen im Rahmen der Gewinnübergabe dürfen für Marketing- und Kommunikationszwecke ohne Vergütung, zeitlich, territorial und sachlich uneingeschränkt verwendet sowie veröffentlicht werden. Die Einwilligung zur Verwendung der Daten kann jederzeit per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! widerrufen werden. Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch das HEY! Steyr gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde. Die Gewinne können nicht an Dritte übertragen werden. Es darf nur 1 Rechnung pro Gewinnschein angegeben werden. Es können mehrere Teilnahmekarten ausgefüllt werden. Der Gesamtwert aller rückerstatteten Einkäufe beträgt max. 10.000 €. Der Gewinn wird in Form von Gutscheinen des jeweiligen HEY! STEYR Shop Partners ausbezahlt. Keine Barablöse möglich. Der Gewinner wird täglich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, gezogen. Der Tagesgewinner wird schriftlich verständigt und auf Facebook sowie der Homepage unter heysteyr.at unter Angabe von Vorname, erster Buchstabe des Nachnamens und Wohnort veröffentlicht. Die Gewinner müssen bei der Gewinnabholung die Rechnung und einen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen. Eine Gewinnausgabe ohne Rechnung und/oder Ausweis ist nicht möglich. Sollte der Gewinner die Annahme seines Gewinns innerhalb von 5 Werktagen aus welchen Gründen auch immer nicht bestätigen bzw. anfordern verfällt der Gewinnanspruch. Nach Annahme des Gewinns muss dieser innerhalb einer zweiwöchigen Frist abgeholt werden, ansonsten verfällt der Gewinnanspruch. Der Rechtsweg, insbesondere die gerichtliche Geltendmachung allfälliger Ansprüche gegen das HEY! Steyr ist ausgeschlossen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

*KW 24 Jack&Jones, KW 25 Vero Moda & KW 26 Steinecker