Wirtschaft & Politik

Pohlhammer Spitzen­kan­di­da­tin: Grüne stellen Weichen für Wahljahr

STEYR. Die Mitglieder der Grünen Steyr wählten am 10. Juni die selbständige Dolmetscherin Ruth Pohlhammer mit 93 Prozent der gültigen Stimmen auf den ersten Listenplatz für die Gemeinderatswahl im Herbst 2021 ...

Die übrigen Listenplätze werden voraussichtlich in den nächsten Monaten auf einer weiteren Versammlung gewählt.

„Ich bin davon überzeugt, dass Steyr das Potential hat, eine zukunftsfähige Stadt in einer eben solchen Region zu sein. Dazu muss aber vermehrt und intensiv an Themen wie Reduktion der Bodenversiegelung, klare Raumplanung, öffentlicher Verkehr, Radwege und Radverkehr, aber auch am großen Ganzen der Stadtentwicklung gearbeitet werden. Die Grünen sind für mich die logische Wahl für die Bewältigung so mancher Probleme, mit denen wir uns in naher Zukunft auseinandersetzen müssen“, so die neue Spitzenkandidatin.

Ruth Pohlhammer ist seit vergangenem Herbst im Vorstand der Grünen Steyr. Davor engagierte sie sich in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen, unter anderem bei der Steyrer Initiative „uns reichts“. „Ich sehe meine relative Neuheit aber nicht unbedingt als Nachteil, denn mein Wille zur Veränderung ist groß, meine Frustrationstoleranz durch Jahre der selbständigen Arbeit als Einzelunternehmerin geschult und Energie steht mir geradezu unbegrenzt zur Verfügung.“

Zur Person

Ruth Pohlhammer, geb. am 11.12.1968 in Steyr, Studium Übersetzer-und Dolmetscherausbildung am Dolmetschinstitut der Karl Franzens Universität Graz und an der Universitat Pompeu Fabra in Barcelona in den Sprachen Englisch, Spanisch und Deutsch; mehrere Auslandsaufenthalte in Ecuador, Peru, Bolivien sowie in Großbritannien und den USA.

Seit 1995 Tätigkeit als freiberufliche Dolmetscherin in Österreich und in benachbarten Ländern mit Schwerpunkt Kunst, Architektur, Technik, Medizin, Entwicklungszusammenarbeit, Politik und Wirtschaft.

Seit circa 1989 Mitarbeit im Betrieb ihrer Mutter (früher Galerie Pohlhammer, heute Kunsthandel Pohlhammer), darunter Kunstvermittlung auch durch Teilnahme an zahlreichen Messen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Italien und Griechenland.

Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten Cla Feltscher und ihrer 16jährigen Tochter im Stadtteil Schlüsselhof.

Unten: Ruth Pohlhammer