Wirtschaft & Politik

Judith Ringer wird neue Chefin der ÖVP Steyr

STEYR. Der Stadtparteivorstand der ÖVP Steyr stellt die Weichen für die Zukunft und ernennt Bundesrätin und Wirtschaftskammerobfrau Judith Ringer auf Vorschlag von Gunter Mayrhofer einstimmig zur designierten Parteiobfrau ...

„Ich freue mich darauf, mich am Stadtparteitag im Herbst der Wahl der Mitglieder stellen zu können. Die ÖVP ist eine wichtige politische Kraft in Steyr und es ehrt mich sehr die Partei in die Zukunft zu führen und neue Impulse setzen zu dürfen“, sagt die designierte ÖVP Stadtparteiobfrau Judith Ringer und fährt fort: “Als Unternehmerin, Wirtschaftskammerobfrau und seit kurzem auch als Bundesrätin ist mir besonders der Kontakt zu den Menschen wichtig. Darum möchte ich die Anliegen, Wünsche und auch Sorgen der Menschen noch besser kennenlernen. Denn Politik heißt für mich zuallererst einmal zuhören und dann die Dinge entsprechend gemeinsam anpacken und umsetzen.“

Ringer ist 53 Jahre, verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie leitet ein weltweit agierendes Familienunternehmen für Spezialfahrzeugbau in Waldneukirchen und verbrachte ihre gesamte Schulzeit in Steyr sowie die ersten 10 Jahre ihrer beruflichen Laufbahn bei BMW Steyr. Seit Februar 2020 vertritt sie die ÖVP im Bundesrat und konnte somit bereits politische Erfahrung sammeln. Mit ihr wird erstmals eine Frau an der Spitze der ÖVP Steyr stehen.