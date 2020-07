Wirtschaft & Politik

Weichen für Zukunft gestellt: Gemeinderätin Rosa Hieß übergibt Vorsitz der SPÖ Sektion Resthof

STEYR. Bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung der SPÖ Resthof übergab Rosa Hieß den Vorsitz der SPÖ-Sektion an den 25 - jährigen Daniel Hutflesz. Hieß stand seit 23 Jahren an der Spitze der Resthofer SozialdemokratInnen und ...

... setzt sich seit vielen Jahren im Steyrer Gemeinderat für die Anliegen der Resthoferinnen und Resthofer ein. Neben dem Engagement für ihren „geliebten“ Resthof ist Rosa Hieß auch in zahlreichen Steyrer Vereinen ehrenamtlich aktiv und unterstützt diese in regelmäßigen Abständen mit Sach- und Pokalspenden.



Der neue Vorsitzende möchte den bisherigen Weg fortsetzen und sich ebenfalls bestmöglich für seinen Stadtteil stark machen. "Ich hoffe, dass ich den Vertrauensvorschuss rechtfertigen kann und werde mein Bestes geben, um die Lebensqualität im Stadtteil langfristig weiter zu steigern", so Hutflesz. Er bekräftigte auch sein Ziel, viele neue MitstreiterInnen für die Anliegen der SPÖ zu gewinnen.



Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften:

Neben der Vorsitz-Übergabe wurden bei der Versammlung auch langjährige SPÖ-Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet. So wurde Aloisia Frank für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Rosa Hieß und Klaus Hieß erhielten die Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der sozialdemokratischen Gesinnungsgemeinschaft.



Nationalratsabgeordneter Markus Vogl und SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Georg Stimeder nahmen ebenfalls an der Versammlung teil. Sie gratulierten dem neuen Vorsitzenden sehr herzlich zur einstimmigen Wahl und bedankten sich bei den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue. Ein besonderer Dank galt der scheidenden Vorsitzenden für ihren jahrelangen Einsatz in der SPÖ Steyr.