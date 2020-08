Wirtschaft & Politik

4-Tage-Woche und mehr Mit­be­stimm­ung: Was Arbeit­nehmer­Innen verändern möchten

STEYR. Ängste vor einem Jobverlust, neue Herausforderungen durch Homeoffice, Sicherheitsmaßnahmen oder Urlaubsabbau: An kaum einem Arbeitsplatz in Oberösterreich ist Corona spurlos vorübergegangen. Wie sich die Lage für einzelne ArbeitnehmerInnen verändert hat, ...

hängt auch an ihren Mitbestimmungsmöglichkeiten – etwa über einen Betriebsrat – zusammen.

Welche Veränderungen sich die Beschäftigten aus der Region Steyr jetzt am dringendsten wünschen, darüber befragte sie der ÖGB bei Straßenaktionen. Mittels Bodenzeitung taten ArbeitnehmerInnen aus Steyr ihre Meinung kund. Fazit: Was sich die ArbeitnehmerInnen ganz besonders wünschen, war die 4-Tage-Woche und mehr Mitbestimmung. „Viele ArbeitnehmerInnen, in deren Betrieben es noch keinen Betriebsrat gibt, waren äußerst interessiert, welche weitreichenden Mitgestaltungsmöglichkeiten ein Betriebsrat in einem Unternehmen hat“, berichtet ÖGB-Regionalvorsitzender Andreas Brich.

Schon ab fünf ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb ist laut Arbeitsverfassung ein Betriebsrat einzurichten, der die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Beschäftigten vertritt. Der ÖGB unterstützt gern bei der Vorbereitung und Wahl eines Betriebsrates. Zudem gibt's für Mitglieder kostenlos kompetente rechtliche Beratung in allen Fragen rund um das Arbeitsleben, von A wie Abrechnung bis Z wie Zeitausgleich.