Wirtschaft & Politik

Neos OÖ Sommertour macht Halt in Steyr

STEYR. Landessprecher Nationalrat Felix Eypeltauer und Pit Freisais von NEOS Steyr, laden alle Interessierten zu einem entspannten Sommerabend im Hotel Minichmayr in Steyr ein. "Gleichgesinnte können sich hier vernetzen, alles übers Aktivwerden in der Gemeinde ...

und übers Mitmachen und Kandidieren bei NEOS erfahren. “, erklärt Pit Freisais, NEOS Gemeinderat für die Region Steyr . Felix Eypeltauer setzt fort: „Wir NEOS sind keinen Bünden oder Freundesnetzwerken verpflichtet, sondern einzig den Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb können wir frischen Wind und ein Stück mehr Ehrlichkeit in die Gemeinderäte bringen“.

Als Bürgerbewegung setze man sich in den Gemeinden für unideologische, vernünftige Lösungen ohne Scheuklappen ein. „Ein starkes Kinderbetreuungsangebot, überregionale Verkehrsplanung und nachhaltige Ortsentwicklung sind drei der Kernanliegen für NEOS in den Gemeinden, so Eypeltauer. „Wir suchen laufend Mitstreiter, die mit uns gemeinsam in das Abenteuer Politik starten wollen. Unsere Sommertour ist die perfekte Gelegenheit, unverbindlich anzudocken!“, schließt Eypeltauer.

WANN: Do. 10. Sept. 2020

WO: Hotel-Restaurant Minichmayr, Haratzmüllerstraße 1-3, 4400 Steyr