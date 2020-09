Wirtschaft & Politik

Smart Innovation Steyr: Round Table Sonnenstrom „Photovoltaik im Holzbau und auf Flachdächern“

STEYR. Am 16 September 2020 fanden sich die Mitglieder des Smart Innovation Steyr Netzwerks Sonnenstrom sowie eingeladene Partner auf der Dachterrasse von Elektro Kammerhofer zum ersten Round Table 2020 ein ...

Im Mittelpunkt stand Weiterbildung, Austausch und Vernetzung.



Ing. Jürgen Müller (Swietelsky AG) berichtete über die Marke SWIEtimber, die als Vermarktungsplattform holzbaukompetente Filialen und Tochterunternehmen des SWIETELSKY-Konzerns miteinander vernetzt. Mit dem 2019 eröffneten Holzbau-Kompetenzzentrum in Schlüßlberg und den holzbautechnischen und -bauphysikalischen Kompetenz, positioniert sich SWIETELSKY zunehmend als baustoffneutraler Parnter von Bauherren, Architekten und Planern.



Ing. Marco Rusch (Aerocompact Gmbh) reiste aus Vorarlberg an um ganz praxisnahe über die Umsetzung von Photovoltaik auf Flachdächern zu berichten. Ihre Die PV-Anlagen-Befestigungsmodule werden weltweit eingesetzt. Die Produkte sind für Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h getestet.



Den Abschluss der Impulse setzte Arch. DI Harald Markon mit seinem Vortrag „Photovoltaik Dach und Fassade im Holzbau“ und schilderte dabei an Hand eines Neubauprojektes im Bereich Gewerbe seine Erfahrungen im Zusammenspiel von Holz, Bau und Photovoltaik.



An Photovoltaik Interessierte sind eingeladen, sich auf unter https://tic-steyr.at/sonnenstrom-steyr über die Leistungen der Sonnenstrom-Partner zu informieren. Sie vereinen Ihre Kompetenz rund um erneuerbare Energie und geben Ihr Wissen gerne weiter. Spezialisierte UnternehmerInnen sind eingeladen, Partner im Netzwerk zu werden und vom Austausch zu profitieren.



Die nächste Veranstaltung zum Thema Photovoltaik findet am 13. Oktober als Online Summit statt.. Präsentiert werden Informationen zum neuen Energiewirtschaftsgesetz, neue Tarifmodelle, ein Überblick zu verschiedenen Speichermöglichkeiten und Aktuelles zur Lokalen Energiegemeinschaft. Die Veranstaltung findet über Zoom statt und wird von RTV via Facebook übertragen. Alle Informationen unter https://tic-steyr.at/aktuelles/events oder 07252/220 100.