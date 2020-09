Wirtschaft & Politik

Bürgermeister Hackl: „Winter-Schanigärten in Steyr kommen“

STEYR. „Wir wollen dem Wunsch der Steyrer Gastronomen, ihre Schanigärten auch während der Wintermonate offenhalten zu können, nachkommen und werden im nächsten Liegenschaftsausschuss die dafür erforderlichen Regeln sowie Vertragsdetails festlegen“, ...

... kündigt Bürgermeister Gerald Hackl auch für Steyr die Verlängerung der Gastgarten-Saison an.



„Gerade die Gastronomie ist von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie besonders stark betroffen, und auch für das umsatzstarke Geschäft mit den Betriebs-Weihnachtsfeiern zeichnet sich angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen eine negative Entwicklung ab. Wir wollen als Stadt daher die Möglichkeit bieten, auch in der kalten Jahreszeit die Gaststätten-Fläche ins Freie zu erweitern und dadurch mehr Umsatz zu generieren“, so der Steyrer Stadtchef.