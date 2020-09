Wirtschaft & Politik

ÖVP will neue Technische Universität nach Steyr bringen

STEYR. Ab 2024 soll in Oberösterreich an einer Technischen Universität unterrichtet werden. Wo gebaut wird ist noch offen. Die Städte Linz und Wels bemühen sich intensiv um den Sitz der neuen Universität. Geht es nach der Steyrer ÖVP, verschläft der Steyrer Bürgermeister die wichtige Entscheidung ...

Laut LH Stelzer soll der kommende Gründungskonvent Antworten zum Standort liefern. Die Städte Linz und Wels fordern einen Sitz im Entscheidungsgremium. Die Steyrer Stadtpolitik, rund um Bürgermeister Hackl, schaut nur zu, meint die Steyrer ÖVP.

BR Judith Ringer zeigt sich davon wenig überrascht, steht dies doch sinnbildlich für die Stadtpolitik der SPÖ. „In Steyr wird verwaltet, aber nicht gestaltet. Wir verpassen die große Chance, um uns um den Sitz der Technischen Universität zu bewerben. Steyr kann mit der TU zum Zentrum des digitalen Wandels werden, zudem es wäre ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Absicherung des Wirtschaftsstandortes.“, so Judith Ringer, VP Stadtparteiobfrau. „Wenn wir es schaffen, die benötigten Fachkräfte in Steyr auszubilden, ist das in der Zukunft ein unschätzbarer Standortvorteil", fährt Ringer fort.

VP Fraktionsobmann Markus Spöck ergänzt: „Um Steyr wieder stark zu machen, müssen wir unseren Wirtschafts- und Forschungsstandort innovativ weiterentwickeln. Dazu brauchen wir kräftige Investitionen in Digitalisierung und Bildung. Wir können es uns nicht erlauben, eine solche Chance, tatenlos verstreichen zu lassen. Die TU Steyr wäre die richtige Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft, denn gerade Steyr benötigt dringend die Fachkräfte im Bereich der Digitalisierung“.

Stadtchef: Entscheidung über TU-Standort liegt in sehr, sehr weiter Ferne

„Die Kritik, dass ich mich als Steyrer Bürgermeister nicht an der Standortdiskussion um eine neue Technische Universität beteilige, ist lächerlich und lediglich ein weiterer Versuch der neuen ÖVP-Spitzenkandidatin, öffentlich wahrgenommen zu werden“, stellt Stadtchef Gerald Hackl zu einer von der Steyrer ÖVP veröffentlichten Pressemeldung fest. „Die Entscheidungsfindung über den TU-Standort liegt noch in sehr, sehr weiter Ferne, und ich erachte den zwischen Linz und Wels derzeit öffentlich ausgetragenen Standortwettbewerb als in der Sache kontraproduktiv“, erklärt Hackl weiter.

"Dass der Steyrer Bürgermeister bei diesem derzeit ausschließlich virtuell geführten Wettstreit nicht auch sofort reflexartig „Wir auch!“ schreit, hieße aber nicht, dass die Stadt Steyr nicht ebenfalls großes Interesse als Standortgemeinde für eine Technische Universität hat, und er werde diese Position zeitgerecht auch bei den zuständigen Stellen und Entscheidungsträgern deponieren", schließt Hackl.