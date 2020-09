Wirtschaft & Politik

Winter-Gastgärten auch in Bad Hall

BAD HALL. Bad Haller Gastbetrieben wird der Gastgartenbetrieb auf Antrag hin auch im Winter ermöglicht. Dies soll Betrieben wie auch Gästen die Einschränkungen durch die Pandemie erleichtern ...

In Bad Hall ist ab sofort ein durchgehender Schanigartenbetrieb möglich. „Ich rate jedem Gastbetrieb von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen“, sagt Wirtschaftsstadtrat Siegfried Geilehner (FPÖ). Mit dieser Maßnahme werden die Wirte in Bad Hall weiter unterstützt. Den Gästen wird dadurch eine zusätzliche Möglichkeit zum Konsum und Ausgehen geboten. Damit kommt die Stadt den Anforderungen einer Tourismusgemeinde weiter nach. Geilehner besitzt selbst einen Gastronomiebetrieb in Steyr und kennt daher die Sorgen, Ängste und Bedürfnisse der Wirte.

Siegfried Geilehner ist seit 2015 Stadtrat für Wirtschaft, Angelegenheiten der Kur- und Tourismuskommission, Fremdenverkehr, Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei, Gemeindewald, Veterinärwesen, Wirtschaftsförderungen, Marketing und Werbung.