Lokale Energie Community Steyr: Online Summit "Entwicklung erneuerbarer Energiegemeinschaften"

STEYR. Erneuerbare Energie gemeinsam zu nutzen ist beschlossene Sache – an den Details wird aktuell noch gefeilt. Die Lokale Energie Community Steyr lädt am 13. Oktober 2020 ...

... von 10:00 Uhr bis 12.00 Uhr zur digitalen Veranstaltung via Zoom. Die TeilnehmerInnen erhalten aktuelle Informationen zum neuen Energiewirtschaftsgesetz und erfahren mehr über neue Tarifmodelle, sie bekommen einen Überblick zu verschiedenen Speichermöglichkeiten und lernen den Steyrer Weg in die Energiezukunft kennen.



„Auch für die Stadt Steyr ist erneuerbare Energie ein wichtiges Thema. Nach der Errichtung von Einzelanlagen liegt der Fokus jetzt auf der kooperativen Nutzung gemeinsamer Energieressourcen. Das Projekt des LEC Steyr leistet hier einen wichtigen Beitrag“, sagt Bürgermeister Gerald Hackl, der den Online Summit am 13.10.2020 gemeinsam mit Mag. Walter Ortner (Geschäftsführer TIC Steyr/ Smart Innovation Steyr) eröffnen wird.



Wir freuen uns auf folgende interessante Beiträge:

Informationen zum Projekt LEC Steyr und dessen Herausforderungen: Dr. Thomas Nacht, 4ward Energy Research

Aktuelle gesetzliche Entwicklungen im Energierecht: Mag. Dr. Ljubica Mrvosevic, BMK

Tarifmodell 2.1: Mag. Karin Emberger, e-control

Stromspeicher-Inspektion 2020:: 21 Heimspeicher im Vergleich: Dr. Johannes Weniger, HTW Berlin

Im Anschluss an die Vorträge können Fragen gestellt werden. Wir freuen uns auf einen spannenden Vormittag und laden Sie sehr herzlich ein, die Zukunft der Energieregion aktiv mitzugestalten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und für alle Interessierten – Konsumenten, Prosumenten, Öffentlichkeit und Unternehmer offen.



Anmeldung ab sofort: https://tic-steyr.at/aktuelles/events/lokale-energie-community-steyr-online-summit-2020 www.tic-steyr.at Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 07252/ 220 100

Diese Veranstaltung wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Smart Cities Demo“ durchgeführt.

Auf dem Foto: Vortragender Dr. Johannes Weniger