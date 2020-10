Wirtschaft & Politik

Verkehrsbehinderungen durch Asphaltierungsarbeiten

STEYR. In nächster Zeit werden im Stadtgebiet einige Baustellen soweit fertig, dass die abschließenden Asphaltierungsarbeiten durchgeführt werden können. Dadurch ergeben sich für die Verkehrsteilnehmer vorübergehend Behinderungen, ...

... wofür der Magistrat um Verständnis ersucht.



In den kommenden Wochen stehen in folgenden Bereichen Straßenbauarbeiten auf dem Asphaltierungs-Programm:



• auf dem Hessenplatz nach der abgeschlossenen Sanierung und auf der Aichetgasse nach erfolgtem Kanalbau; Dauer: 8. bis 16. Oktober;

• in der Landarbeitersiedlung und auf der Stelzhamerstraße (vom Citykino Richtung Gericht); Dauer: 7. bis 14. Oktober;

• auf der Schwarzmayrstraße; Dauer: in Kalenderwoche 42 oder 43;

• auf dem Christkindlweg nach erfolgtem Kanalbau; Dauer: Kalenderwoche 43.

Sämtliche Termine können sich witterungsbedingt verschieben!



Weniger Parkplätze beim Finanzamt und auf der Promenade

Ab etwa 7 Oktober beginnen auch die Straßenbauarbeiten im Bereich des Alten Theaters (Handel-Mazzetti-Promenade 3) und die Grabungsarbeiten für die Gehsteigverbreiterung gegenüber des Steyrer Finanzamtes (Handel-Mazzetti-Promenade, vom Kreisverkehr bis zum Werndl-Denkmal). In diesen Bereichen wird es bis voraussichtlich 13. November zu Verkehrsbehinderungen, Straßensperren und zu Einschränkungen bei den Parkplätzen kommen.