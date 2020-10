Wirtschaft & Politik

Smart Innovation Steyr: Road Map der Digitalisierung

STEYR. Smart Innovation Steyr eröffnete die digitale Stammtischserie im Herbst 2020 mit einer spannenden Präsentation der digitalen Welt von ZF Steyr. Mehr als 30 interessierte TeilnehmerInnen folgten den Berichten von Geschäftsführer Alois Arnberger und seinem Mitarbeiter Johannes Vogl ...

Spannende Fragen durchs Publikum rundeten den Abend ab, den Paul Voithofer (Voithofer+Partner) moderierte.



Ein Rückblick auf den 3. Stammtisch am 19. November 2015 ermöglichte einen Vergleich mit der damals von Nils Macke präsentierten Digitalisierungsstrategie und dem heutigen Status. Der Wunsch nach einer einheitlichen Systemarchitektur im gesamten Konzern wurde zu Gunsten einer neuen Strategie aufgegeben. „Die Standorte sind zu inhomogen um eine einheitliche Digitalisierung zu ermöglichen“, berichtet Alois Arnberger der Bereits vor Dienstantritt in Steyr den Bereich Digitalisierung in der Division verantwortete. Und weiter „Wir haben den Elefanten in Scheiben geschnitten und uns dazu verständigt, dass jede Division ihre eigene Umsetzung der Digitalisierung betreiben darf und wir die Themen dann in Richtung Konzern wieder zusammenzufügen.“



23 Produktionsstandorte leben unterschiedliche Digitalisierung

„Nicht digitalisieren des Digitalisieren Willens“ wurde als Ausgangsbasis für Workshops gewählt, in denen die wichtigsten Digitalisierungsthemen herausgefiltert und die Road Map der Digitalisierung übernommen wurden. Ein Standort entwickelte jeweils eines der Themen als Pilotprojekt, dann startete die Ausrollung. Am Standort Steyr werden die Maschinendatenerfassung und Elektronisches Shopfloormanagement sowie die papierlose Produktion gelebt.



Nächster Stammtisch 4.0

Positiv blickt Walter Ortner vom TIC Steyr auf den interessanten Abend mit konkreten Einblicken in die Digitalisierung unserer Gesellschaft zurück. Der zum nächsten Stammtisch 4.0 Digital Follow Up mit der FH OÖ – Campus Steyr findet am Dienstag, den 3. November, ab 16:45 Uhr via Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Infos und Anmeldung bei TIC Steyr (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , 07252 220 100, www.tic-steyr.at/aktuelles/events, www.smartinnovation-steyr.at).