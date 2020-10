Wirtschaft & Politik

NR Vogl: Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz!

STEYR. „Wir brauchen in Oberösterreich unbedingt eine kluge, innovative Industriepolitik. Speziell in unserer Region verfügen wir über viel know-how, gut ausgebaute Forschung und Entwicklung, bestens ausgebildete Fachkräfte und hohe Sozialstandards, die unser Land attraktiv machen“, so Abgeordneter zum Nationalrat Markus Vogl anlässlich der Aktionstage im Bezirk Steyr ...

Der Fahrzeughersteller Volkswagen-MAN hat jüngst angekündigt, rund 10.000 Stellen weltweit abzubauen, 2.300 davon allein am Standort Steyr. Leider ist das Verhalten von Volkswagen-MAN kein Einzelfall. Ein Blick auf die Entwicklung der Industrie und die Arbeitsmarktzahlen macht deutlich, wie wichtig in diesen schwierigen Zeiten aktives Krisenmanagement ist. „Die Abwanderung von Großkonzernen ist pures Streben nach Profit für einige wenige Aktionäre, während schlechtere Arbeitsbedingungen und Löhne andernorts ausgenutzt werden. Ein Verhalten, das wir nicht akzeptieren werden“, zeigt sich auch Andreas Brich, Betriebsrat und SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, kämpferisch.

Der Steyrer ÖGB ruft daher aktuell zur Solidaritäts-Kundgebung für alle MAN-Beschäftigten auf. Stattfinden soll diese am kommenden Donnerstag, 15. Oktober ab 12:30 am Steyrer Stadtplatz. Dabei soll gemeinsam ein Zeichen gegen die Schließung des über 100 Jahre alten Betriebes gesetzt werden. „Selbstverständlich werden wir uns auch als SPÖ Steyr daran beteiligen und unsere Solidarität für die MAN-Beschäftigten bekunden“, so Andreas Brich.

Die SPÖ Oberösterreich setzt sich außerdem weiterhin für einen überparteilichen Industriegipfel ein. „Bei diesem Gipfel sollen VertreterInnen aller Parteien, der Sozialpartner, Arbeitsmarkt-Experten und viele andere mit einem gemeinsamen Schulterschluss die Industriepolitik neu denken. Nur so können wir unsere Arbeitsplätze langfristig sichern“, erklären Markus Vogl und Andreas Brich abschließend.

WANN: 15. Oktober, 12:30 Uhr

WO: Stadtplatz Steyr