Wirtschaft & Politik

Gerstorfer, Makor und Brich: „Gemein­sam bauen wir das neue Ober­öster­reich!“

STEYR. In allen Bezirken Oberösterreichs diskutiert die SPÖ aktuell mit ExpertInnen, Mitgliedern, SympathisantInnen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft darüber, wie das neue Oberösterreich aussehen sollte. Am vergangenen Samstag fand das Regionalforum unter Einhaltung der strengen COVID19-Präventionsmaßnahmen im Bezirk Steyr statt ...

Diese Veranstaltungsreihe wird bis zum nächsten SPÖ-Parteitag am 28. November abgeschlossen sein. „Wichtig ist, wie dieser Beteiligungsprozess abläuft,“ will die SPÖ Vorsitzende Birgit Gerstorfer ganz nach dem Vorbild Bruno Kreiskys möglichst viele Menschen in diesen Prozess einbinden. „Wer, wenn nicht die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher selbst wissen, wo der Schuh drückt?“, so Gerstorfer, die sich selbst am Meinungsaustausch in Sierning beteiligte.

SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor, der den Gesamtprozess leitet, pflichtet ihr bei. „Das Zukunftsprogramm soll Antworten auf die großen Herausforderungen geben, vor denen Oberösterreich aktuell steht.“ Arbeit, Gesundheit, Pflege und Betreuung: „Es geht um Schutz und Chancen“, betont Makor. Schutz vor den Risiken, die diese Herausforderungen mit sich bringen - aber auch die Chancen zu definieren und zu nutzen.

Erfreut zeigt sich der frisch gewählte Steyrer SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Andreas Brich über die rege Beteiligung. „Wir sind eine lebendige Partei, die gerade bei uns in Steyr stark verankert ist“. Für Gerstorfer, Makor und Brich ist nach dem vergangenen Samstag jedenfalls klar: „Das Oberösterreich nach Corona können wir nur gemeinsam bauen. Die Veranstaltung war ein erster Startschuss.“