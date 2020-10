Wirtschaft & Politik

KinderUni OÖ kommt zu den Kids nach Hause

STEYR/OÖ. Neues von der KinderUni OÖ: Viel Kreativität und frische Ideen haben digitale und analoge Projekte wurzeln lassen. Das „KinderUni OÖ - WEBLAB“ bietet eine Online- Workshop-Serie von 27. bis 30. Oktober 2020, Wissenschaftsvideos und zahlreiche weiterführende Informationen und bringt damit erstmals die KinderUni nach Hause ...

“Die Corona-Krise hat uns dieses Jahr voll erwischt, das fix fertige Programm an den 6 Standorten mit über 460 Lehrveranstaltungen konnte heuer nicht durchgeführt werden. Wir haben aber die Zeit gut genutzt und uns zukunftsfit aufgestellt. Beginnend mit den Herbstferien gibt es zahlreiche neue Angebote und Projekte, 2021 dann wieder Wissensvermittlung für 5-15-Jährige auch in den bewährten Formaten. Ein großes Dankeschön an meine engagierten Mitarbeiter und für die Unterstützung durch unsere Förderstellen sowie den Projektpartnern und Sponsoren.”, so Projektkoordinator der KinderUni OÖ, Andreas Kupfer.

WEBLAB – online experimentieren, Filme drehen und programmieren und das gemütlich von der Couch oder Kinderzimmer aus!

In den Herbstferien kommt die KinderUni von 27. bis 30. Oktober 2020 erstmals direkt zu den neugierigen Forschern von 7 bis 15 Jahren nach Hause. 15 Online-Workshops und eine offene Familienvorlesung stehen auf dem Programm. In „Go Space“ wird der Weltraum erobert, es wird der Frage nachgegangen „Wo Schiffe Stufen steigen?“ oder gemeinsam eine Live-Show für Dorf-TV produziert. Die eigenen vier Wände werden dabei kurzerhand zum Experimentierlabor oder Filmstudio umgebaut.

Die Workshops dauern von 60 Minuten bis einen ganzen Tag und sind in verschiedene Altersgruppen eingeteilt. Alles was gebraucht wird, ist ein Computer oder Laptop mit Webcam und Mikrofon. Nach dem Workshop wird ein KinderUni-Diplom und das Magazin SCHLAU zugeschickt.

In den Bereichen zum Vertiefen finden sich Kurzvideos in denen sich die Dozenten – Fachleute, Forscher und Kunstschaffende – vorstellen. Interessante Experimente, Spiele und Aufgaben verwandeln das Daheim in einen Ort der Wissenschaft.

Erarbeitet wurde das Konzept gemeinsam mit Experten der Johannes Kepler Universität, der Fachhochschule OÖ und der Pädagogischen Hochschule OÖ.

WEBLAB-Projektleiterin Luiza Stankiewicz: “Ich bin begeistert vom Engagement der Dozenten sowie Mitwirkenden am neuen Format, durch welches sich auch zukünftig neue spannende Möglichkeiten für die KinderUni OÖ eröffnen. So werden im WEBLAB laufend kindgerechte Wissenschaftsinhalte in Form spannender Denkspiele und Videos bereitgestellt. Unser Ziel ist ein möglichst kindgerechter Auftritt, die Videos geben Einblicke in die Forschungstätigkeit der Hochschul-Dozenten und die Online-Workshops werden interaktiv in Kleingruppen gestaltet.“

Die Anmeldung zu den Online-Workshops ist ab 16. Oktober möglich: www.kinderuni- ooe.at/weblab.

KinderUni macht SCHLAU

Das analoge Gegenstück heißt SCHLAU und ist das neue und erste Magazin der KinderUni OÖ, das zum Lesen, Rätseln und Erkunden animiert. Was ist Forschung? Wie funktioniert Forschung? Teile der KinderUni-Programme 2020, die in diesem Sommer nicht stattfinden konnten, wurden in Bild und Text umgewandelt. 31 Dozenten erzählen über ihre Forschungstätigkeit und geben Einblicke in ihren Alltag. Kleine Mitmachaktivitäten und Experimente lassen auch zu Hause tüfteln. KinderUni- Absolventen der letzten beiden (2018,2019) Jahre bekommen SCHLAU gratis und frei Haus geliefert. Eine Bestellung für alle anderen ist ab Anfang November unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich.

Die Projektleiterin des SCHLAU Magazins Petra Schabhüttl: „Im Zusammenhang mit der aktuellen Krise wird ersichtlich, wie wichtig Forschung und Entwicklung für das Zusammenleben und die Zukunft der Menschen weltweit ist. Hier einen Anstoß zu geben und Wissenschaftler vor den Vorhang zu holen, darin liegt das Ziel von SCHLAU.”

Neugestaltung der Website

Durch ein vorangegangenes Semesterprojekt von Studenten und Studentinnen der FH Hagenberg wurde die Website neugestaltet und derzeit wird an der Umsetzung des neuen nutzerfreundlicheren Anmeldesystems für alle 6 KinderUni OÖ Standorte gemeinsam mit Studio Mitte gearbeitet.