Wirtschaft & Politik

Zukunfts­reich im weltweit größten BMW-Motoren­werk

STEYR. Das BMW Group Werk Steyr ist das weltweit größte Motorenwerk des Unternehmens. Interessierte Schüler und ihre Eltern haben am 3., 12., 16. und 19. November - jeweils ab 18.00 Uhr - die Gelegenheit, mehr zu den Ausbildungs- und den Karrieremöglichkeiten im BMW Group Werk Steyr zu erfahren ...

Seit über 40 Jahren werden hier Lehrlinge in den technischen Lehrberufen Elektrotechnik, Zerspanungstechnik, Maschinenbautechnik, Mechatronik, Kfz-Technik und Mechatronik mit Fertigungstechnik ausgebildet. Neben innovativen Arbeitsplätzen und erstklassiger Ausbildung erhalten die Lehrlinge auch Einblicke in die Weiterentwicklung hocheffizienter Benzin- und Dieselmotoren sowie in die immer bedeutender werdende Elektromobilität.

Berufsinformationsveranstaltung „Zukunftsreich“

Interessierte Schüler und ihre Eltern haben am 3., 12., 16. und 19. November - jeweils ab 18.00 Uhr - die Gelegenheit, mehr zu den Ausbildungs- und den Karrieremöglichkeiten im BMW Group Werk Steyr zu erfahren. Dabei berichten die Ausbildungsverantwortlichen sowie Lehrlinge aus den verschiedenen Bereichen über ihre Berufe.

Eine Anmeldung ist online unter www.bmw-werk-steyr.at/lehre möglich.