Wirtschaft & Politik

Das neue Taborland eröffnet am 19. November

STEYR. Bald öffnet das neue Taborland seine Tore für Besucher. Am 19. November wird die große Wiedereröffnung gefeiert. Neben 15 neuen Shops hält auch eine Polizeidienststelle Einzug im neuen Gebäude. Durch die Erneuerung des Taborlandes konnten 100 neue Arbeitsplätze geschafft werden ...

Das Hauptstück bildet ein großer MERKUR Markt und ein dazugehöriges 1000m2 großes Restaurant, welches die langjährige Tradition des Taborland-Restaurants fortführen soll. Mit Penny und Bipa werden auch noch zwei weitere Geschäfte der REWE-Group am Areal vertreten sein. Auch die Drogeriekette DM eröffnet eine Filiale an diesem Standort.

Das Obergeschoss des Gebäudes wird die neue Polizeileitstelle bilden, welche ihren Stützpunkt von der Ennser Straße zum neuen Taborland verlegt hat. Auch die Zillertaler Trachtenwelt, das City Outlet und Hartlauer ziehen von ihren Filialen entlang der Ennser Straße um in das neue Areal. Neu in Steyr sind die Modekette Ernsting’s Family, der Discountmarkt ACTION sowie der Weinhändler Wein & Co. Zwei weitere gastronomische Geschäfte werden von der Bellaggio-Gruppe, welche bereits auch im HEY! Steyr vertreten ist, und der Bäckerei Winkler aus Mauthausen betrieben.

Mit dem Haarcenter und der Ackerbox werden sich, neben Hartlauer, zwei weitere Steyrer Betriebe im neuen Taborland ansiedeln. Die Ackerbox der Familie Unterberger bietet Konsumenten die Möglichkeit, rund um die Uhr regionale Bio- Lebensmittel zu kaufen.

Das Konzept der Anlage wurde an dem einer Mall orientiert. Zwischen den einzelnen Geschäftsräumen wird es viele offene Grünflächen geben. Es ist außerdem geplant, dass die freien Flächen auf dem Dach mit einer Photovoltaikanlage versehen werden. Diese naturnahe und zukunftsweisende Gestaltung soll zu einer einmaligen Aufenthaltsqualität führen.

Ein weiteres Highlight bildet das Projekt „Kunst-am-Bau“. Der renommierte Künstler Franz Graf wird zwei Wände am Gelände gestalten. Mit diesem Projekt soll an die Tradition des alten Taborlandes angeknüpft werden, welches sich vor allem durch seine eindrucksvolle Fassadengestaltung und die gelbe Kugel über dem Haupteingang ausgezeichnet hat.

Melanie Gelsinger für e-steyr.com