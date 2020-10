Wirtschaft & Politik

Vogl: Krisenbudget muss Arbeitsplätze und Betriebe retten

STEYR/WIEN. Was muss ein Budget in der größten Krise seit 1945 können? Es muss Arbeitsplätze und Betriebe retten, es muss öffentliche Investitionen hochfahren und es muss die Einkommen sichern. – fordert die SPÖ ...

„Das wird mit dem Budget von ÖVP-Finanzminister Blümel nicht funktionieren!“, sagt SPÖ Abgeordneter Markus Vogl. „Die Regierung lässt die ArbeitnehmerInnen und die Betriebe allein. Und sie lässt die Gemeinden im Stich. Dabei muss man gerade jetzt den Kommunen helfen, weil ihre Investitionen am schnellsten wirken und für die regionale Wirtschaft und Arbeitsplätze so entscheidend sind.“

Das gleiche Bild zeigt sich beim Budget für den Arbeitsmarkt. Im Winter werden mehr als eine halbe Millionen Menschen arbeitslos sein. Sie müssen mit dem halben Einkommen auskommen. Auch sehr viele kleine Selbständige haben in der Krise Aufträge und Einkommen verloren. Daher versteht Vogl überhaupt nicht, „warum die Regierung bei denen spart, die jetzt am dringendsten Hilfe brauchen“. Auch die Betriebe müssen gerettet werden, die durch Corona bedroht sind. Die SPÖ sagt, der Staat soll sich beteiligen und den Unternehmen so durch die Krise helfen. Wenn nicht, droht eine Pleitewelle, die die Arbeitslosigkeit noch weiter in die Höhe treibt.

Bis zum Beschluss im November wird die SPÖ nicht lockerlassen, um die Regierung doch noch auf den richtigen Weg zu bringen. „Das Budget muss die Antwort auf die Krise geben, nicht die Krise noch verschärfen“, sagt NR Markus Vogl abschließend.