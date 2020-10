Wirtschaft & Politik

Steyrland schreibt Erfolgsgeschichten!

STEYR-LAND. Mit unterschiedlichen Projekten fördert die Initiative „steyrland- wir rocken die region!“ die Vernetzung von Unternehmen und Arbeitssuchenden. Durch Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Projekten wie „Find your Job“ oder „FIT-Frauen in die Technik“ werden erfolgsversprechende Matches erzeugt ...

Hier werden arbeitssuchende Jugendliche an die Hand genommen, um Eindrücke bei regionalen Unternehmen zu bekommen! Es folgt eine Erfolgsgeschichte:

Licht-Konzept meets FIT!

Alfred Baumgarthuber, Geschäftsführer von Licht-Konzept e.U. und Karin Wolfschwenger, Teilnehmerin am FIT Projekt, sind seit Oktober dieses Jahres ein Match! „Ursprünglich entstand diese Zusammenarbeit durch die Initiative steyrland“, freut sich Alfred Baumgarthuber. „Beim steyrland-Stammtisch im Juli wurde das Projekt von Sonja Strauß, einer der Leiterinnen des Projektes, vorgestellt“. Interesse wurde geweckt und der Stein ins Rollen gebracht. „Im Anschluss der Präsentation kam ich mit Frau Strauß ins Gespräch und konnte so mitteilen, dass ich ab Anfang Herbst 2020 einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen möchte. Dass die weitere Vorgehensweise so rasch und unkompliziert war, hat mich positiv überrascht“, ergänzt Baumgarthuber.

Das FIT-Projekt unterstützt Frauen, die einen technischen Beruf erlernen wollen und hilft ihnen, je nach Berufswunsch, bei der Vermittlung an geeignete Firmen. Zusätzlich werden die Teilnehmerinnen auch während der Ausbildung begleitet. Dieses Projekt wird von Seiten des AMS unterstützt und gefördert.

FIT-Projekt Teilnehmerin, Karin Wolfschwenger, strebte eine Kurzlehre als Bautechnische Zeichnerin an und vereinbarte mit Alfred Baumgarthuber einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. „Die Entscheidung, dass ich meine Ausbildung bei Herrn Baumgarthuber beginnen möchte, stand für mich aufgrund der Vielfältigkeit, die das Berufsbild des Lichttechnikers mit sich bringt, schnell fest“, so Karin Wolfschwenger. Nach einem 3-tägigen Schnupperpraktikum wurde das Match von beiden Seiten bestätigt und das Ausbildungsverhältnis konnte beginnen. „Die Kombination aus Initiative steyrland und dem FIT-Projekt Steyr“ ist, so Alfred Baumgarthuber, „eine Win-Win Situation für alle Beteiligten.“

Sonja Strauß bestätigt dies: „In regelmäßigen Abständen darf ich die Berufswünsche unserer TeilnehmerInnen aus beiden Projekten an die Initiative vermitteln, welche diese an die Mitgliedsunternehmen weiterleitet und gegebenenfalls den Kontakt herstellt.“ Auch die Projekte der Initiative, wie die Jobplattform und der Bildungskatalog werden vom WIFI fleißig genutzt. „Der Bildungskatalog bietet tolle Schnupperangebote für unsere Teilnehmerinnen und die Jobplattform hält uns mit aktuellen, regionalen Ausschreibungen auf dem Laufenden“.

Erfolg lässt sich messen!

Steyr-Land ist einer der weniger Bezirke oberösterreichweit, der einen Lehrlingszuwachs (+ 19,75 Prozent) im Vergleich zum letzten Jahr verzeichnet. Die Initiative „steyrland – wir rocken die Region!” vernetzt Betriebe, Schulen, Politik und Unternehmen zur Stärkung der Region. Damit steigt die Attraktivität der Region für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Ausbildungseinrichtungen und für die Bevölkerung. Laufende Aktivitäten wie Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Medienberichte ermöglichen es Mitgliedern, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten. Die Initiative wurde 2017 von der WKO Steyr-Land ins Leben gerufen und erarbeitet seither die unterschiedlichsten Projekte. Weitere Informationen unter: www.steyrland.at .