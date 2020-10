Wirtschaft & Politik

BMW Group Werk Steyr erweitert Pro­duk­tions­kapa­zitäten bei Benzin­motoren

STEYR. Das BMW-Werk Steyr hat in eine neue Montagelinie investiert. 102 Millionen Euro sind in die Entwicklung dieser neuen 4- und 6-Zylinder-Linie geflossen, welche dabei helfen soll, die Produktionskapazitäten noch weiter zu erhöhen und Flexibilität zu gewährleisten. Mit der neuen Montagelinie zeigt BMW ein klares Bekenntnis zum Standort Steyr ...

Die neue Linie wurde auf einer Fläche von 12.800m² erbaut und läuft seit September 2020 im Ein-Schicht-Betrieb. Hierbei will man nun Schritt für Schritt in Richtung Vollauslastung gehen. Hat man dieses Ziel erreicht und kann ein gutes Niveau beibehalten, ist es auch möglich, weitere Schichten aufzunehmen. Allerdings ist das auch stark von der Absatzentwicklung abhängig. „Die Produktionsauslastung ist momentan zwischen 180.000 und 360.000 Einheiten beliebig skalierbar“, so Alexander Susanek, Geschäftsführer der BMW Group Steyr. Diese Flexibilität soll die bestmögliche Reaktion auf die Nachfrage der Kunden gewährleisten können.

Neben der erhöhten Produktion der Verbrennungsmotoren werden pro Jahr auch 25,7 Millionen Euro in die Entwicklung und Herstellung der E-Motoren investiert. Momentan arbeiten rund 70 Mitarbeiter im Steyrer Entwicklungszentrum an neuen Ladesystemen und Kühlkreisläufen. Mit diesen Entwicklungen will man vor allem den regionalen Wettbewerb aufrechterhalten und die Zukunft der Elektromotorisierung weltweit mitgestalten können.

Von Ende März bis Ende April 2020 musste das Werk in Steyr große Teile seiner Fahrzeug- und Motorenwerke stilllegen. Einzig die Gehäuseproduktion für Elektromotoren wurde ungestört fortgeführt. Von diesen nachfragebedingten Produktionspausen von Ende März bis Ende April konnte sich das Werk allerdings einigermaßen gut erholen. Ab den Sommermonaten stieg die Nachfrage wieder an und lag zeitweise sogar über der des Vorjahres. Alles in allem konnte man erfreuliche Entwicklungen verzeichnen und einen Teil der Verluste wieder wettmachen.

„Wir investieren weiter kräftig, um gestärkt aus der Krise herauskommen zu können. Trotzdem wird das Jahr 2020 am Ende kein gutes Geschäftsjahr für uns sein“, so Geschäftsführer Susanek. Das Hauptaugenmerk des Konzerns liege trotz allem darin, den Standort und die 4.500 damit zusammenhängenden Arbeitsplätze zu sichern und weltweit führender Standort innerhalb der BMW Group zu bleiben.

"Die heutige Ankündigung, ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Steyr", zeigen sich FPÖ-Bezirksparteiobmann, Vizebürgermeister Dr. Helmut Zöttl und die Wirtschaftssprecherin des FPÖ-Landtagsklubs, LAbg. Evelyn Kattnigg, BA (FH) in einer ersten Reaktion erfreut. Für Kattnigg und Zöttl sind die Investitionen von 102 Millionen Euro für ein Benzin-Montageband sowie die gleichzeitige Aufstockung der Kapazität für Gehäuse von Elektro-Motoren ein Schritt in die richtige Richtung.

Melanie Gelsinger für e-steyr.com