Wirtschaft & Politik

Millionen­in­ves­ti­tion am Stand­ort Sierning

SIERNING. Während in vielen Unternehmen derzeit die Zukunftsperspektiven als trüb und risikobehaftet eingeschätzt werden, setzen die Photovoltaikwärme- Spezialisten von my-PV ein deutliches Zeichen für Optimismus und Zuversicht. So wird in Sierning für zwei Millionen Euro ...

der neue Firmenstandort errichtet, an dem mittelfristig 35 neue Arbeitsplätze entstehen werden.

Wie notwendig und richtig die Investitionsentscheidung war, belegt nicht zuletzt die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr. So verdoppelten die oberösterreichischen Spezialisten für zukunftsweisende PV-Technologien im Vergleich zur Vorperiode den Umsatz in diesem Zeitraum – und dies trotz der Corona-bedingten Einschränkungen. „Wir konnten schon in den vergangenen Jahren kontinuierliches Wachstum erzielen. Der durch die aktuellen Ereignisse verstärkte Trend zu mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit und Autarkie hat diese Entwicklung nun aber enorm beschleunigt“, erklärt Firmenchef Dr. Gerhard Rimpler.

Die Kapazitäten am jetzigen Unternehmensstandort sind limitiert und reichen für die Abdeckung des zukünftigen Auftragsvolumens nicht mehr aus. Für die Verantwortlichen von my-PV war es deshalb ein logischer Schritt, sich nach passenden Alternativen für einen neuen Firmenstandort umzusehen. Dr. Rimpler: „Und wir haben dies ganz bewusst in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort gemacht, um keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlieren. Wir wollten unbedingt das jetzige Erfolgsteam halten, das ja wesentlich für die so erfreuliche Entwicklung mitverantwortlich ist.“

Fündig wurde my-PV schließlich in der Heimatgemeinde Sierning. Hier entsteht auf rund 2600 Quadratmeter das neue Betriebsgebäude mit Produktions- und Lagerbereich, einer F&E-Abteilung, Büroräumlichkeiten und Empfangs- und Schulungsbereich. „Unter diesen neuen Rahmenbedingungen können wir unsere Produktionskapazität verfünffachen und den steigenden Bedarf bedienen“, so der Firmenchef.

Die innovativen Produkte aus der Sierninger Technologie-Schmiede ermöglichen die Nutzung der mit der eigenen Photovoltaikanlage erzeugten Energie für Warmwasser und Heizung und bieten damit eine lukrative Alternative zur wenig attraktiven Einspeisung in das allgemeine Stromnetz. Die verstärkte Nachfrage wird sowohl auf dem nationalen Markt als auch auf den internationalen Märkten erzielt. Dr. Rimpler: „Wir liegen derzeit bei einer Exportquote von 90 Prozent – Tendenz steigend.“ Alleine im laufenden Geschäftsjahr wuchs das my-PV Team um acht Mitarbeiter, unter anderem im internationalen Vertrieb.