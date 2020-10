Wirtschaft & Politik

SPÖ Steyr lässt alle Mitglieder über Kandidaten abstimmen

STEYR. Nachdem Markus Vogl offiziell mit 95,2 Prozent als Spitzenkandidat für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021 nominiert wurde, haben auch die SPÖ- Stadtteilorganisationen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatsliste fixiert ...

Nach gemeinsamer Erstellung des neuen Wahlvorschlags wird die Liste mit sämtlichen Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehende Gemeinderatswahl am 4. November den Mitgliedern der SPÖ-Stadtdelegiertenversammlung präsentiert. Danach sind die Mitglieder der Steyrer SPÖ am Zug. Als Zeichen der Öffnung und Transparenz wird die KandidatInnen-Liste nach der Präsentation erstmals allen Steyrer SPÖ-Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. „Unter strenger Einhaltung der COVID-Präventionsmaßnahmen wird es allen Mitgliedern 10 Tage lang möglich sein, in ausgewählten Steyrer Wahllokalen über die Liste abzustimmen“, erklärt Spitzenkandidat Markus Vogl.

Die insgesamt 72 Kandidatinnen und Kandidaten umfassende Liste wird streng nach dem Reißverschlussprinzip erstellt. Sie umfasst sowohl erfahrene GemeinderätInnen, als auch neue VertreterInnen der Stadtteile – und die eine oder andere Überraschung. Eine erste Weichenstellung im Steyrer Gemeinderat wird es bereits Anfang Jänner geben: Anna-Maria Demmelmayr übernimmt von Ingrid Weixlberger das Amt der Vizebürgermeisterin, Georg Stimeder, Evelyn Schröck und Christian Baumgarten rücken entsprechend der bisherigen KandidatInnen-Liste in den Steyrer Gemeinderat nach.

Zusätzlich zum erstmaligen Votum über die KandidatInnen-Liste, interessiert sich die SPÖ Steyr auch für die Meinung der Mitglieder zu insgesamt sechs Themengebieten. „Einerseits ist es uns wichtig, ein Stimmungsbild unserer Mitglieder zu aktuellen Themen einzufangen, andererseits braucht es gerade in einer sozialen- und wirtschaftlichen Krisenzeit die Bündelung aller Kräfte und die breite Unterstützung unserer Mitglieder. Die Ergebnisse dieser Befragung werden danach klarerweise in die Erarbeitung des neuen Arbeitsprogrammes für die kommende Gemeinderatsperiode einfließen“, so Markus Vogl.

Auch von Bürgermeister Gerald Hackl gibt es Unterstützung für diese neuen Wege in der Steyrer Sozialdemokratie. „Die gemeinsam erarbeitete KandidatInnen-Liste findet nicht nur meine vollste Zustimmung, sondern wird hoffentlich auch von unseren Mitgliedern breit unterstützt. Mit diesem Mitgliedervotum übernehmen wir hier in Steyr einmal mehr eine Vorreiterrolle“, so Bürgermeister Gerald Hackl.

Die Steyrer SozialdemokratInnen sind davon überzeugt, dass ihre Mitglieder von der erstmaligen Möglichkeit eines KandidatInnen-Votums zahlreich Gebrauch machen werden. In den kommenden Tagen werden alle Mitglieder der SPÖ Steyr eine Postsendung erhalten. Diese beinhaltet einerseits einen individuell programmierten Wahlcode für die Teilnahme an der Abstimmung, andererseits den Fragebogen zu den sechs Themengebieten. „Mit Hilfe personifizierter Wahlcodes können wir einen reibungslosen Ablauf des Wahlgangs gewährleisten und eine mehrfache Teilnahme an der Abstimmung ausschließen. Wir bitten unsere Mitglieder daher, den Wahlcode, einen Lichtbildausweis und einen Mund-Nasen- Schutz ins Wahllokal mitzunehmen“, erklärt SP-Bezirksgeschäftsführer Georg Stimeder das Wahlprozedere. Gewählt werden kann unabhängig von der Wohnadresse in allen genannten Wahllokalen. Informationen zu den Wahllokalen und deren Öffnungszeiten können die Mitglieder der Briefsendung entnehmen. Die ausgefüllten Fragebögen können ebenfalls in den Wahllokalen abgegeben werden. Die Steyrer SPÖ freut sich auf zahlreiche Teilnahme und ein starkes Zeichen des Zusammenhalts im Hinblick auf das Wahljahr 2021.