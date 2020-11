Wirtschaft & Politik

Schaubmeier folgt Radinger als Leiter der WKO-Steyr

STEYR. Sarah Radinger, seit 2018 Leiterin der WKO Steyr und zuvor langjährige Mitarbeiterin der WKOÖ, erwartet im Dezember ihr erstes Kind. Der 30-jährige Jurist Michael Schaubmeier übernimmt als Karenzvertretung ab November 2020 daher die Leitung der Bezirksstelle ...

Michael Schaubmeier arbeitete bis zu seinem Eintritt in die WKOÖ als Notariatskandidat im Notariat Dr. Paul Neundlinger&Partner. Nach dem Wechsel in die WKOÖ war er unter anderem in den Abteilungen Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft, Service Center Recht sowie in der Sparte Industrie tätig. Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.



Sarah Radinger übergibt die Leitung der WKO Steyr ab November an Michael Schaubmeier