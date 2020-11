Wirtschaft & Politik

Über 600 nachhaltige Modeartikel in den Kutsam Filialen und im Kutsam Online-Shop

SIERNING. Bereits seit mehreren Jahren setzt das Modehaus Kutsam auf nachhaltige und faire Mode und baut das Sortiment dahingehend immer weiter aus. Öko-faire Mode kann man nun auch per Suchfilter im Online-Shop finden ...

Im Modehaus Kutsam weiß man: Dass Mode nicht nur schön und bequem, sondern auch fair gehandelt und ökologisch hergestellt sein kann, ist längst kein Widerspruch mehr! „Wir setzen aus drei Gründen vermehrt auf nachhaltige Mode,“ erklärt Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam: „Erstens können beim fairen Handel alle Menschen entlang der Produktionskette gut von ihrer Arbeit leben, zweitens sind Öko-Standards gut und wichtig, um unsere Umwelt zu erhalten, und drittens tragen wir die Mode schließlich auf der Haut und tun damit etwas für unsere Gesundheit."



Deshalb wird das Sortiment an nachhaltiger Mode im Modehaus Kutsam sukzessive ausgebaut. Wichtig sind dabei trendige Fairtrade Labels wie Armed Angels, Blutsgeschwister, Erdbär und ecoalf. Neben Produkten aus zertifizierter Bio-Baumwolle gewinnt auch das Recycling an Bedeutung: So bietet ecoalf zum Beispiel modische Herbst- und Winterjacken aus recycelten Pet-Flaschen an.



Ebenso erweitern auch andere Modemarken wie Meyer, Mac und Nile ihr Sortiment und bieten nachhaltige Produktlinien an. Seit Kurzem gibt es im neuen Kutsam Onlineshop (www.mode-erleben.at) auch die Möglichkeit, per Suchfilter gezielt nach nachhaltiger Mode zu suchen. Die gewünschten Teile können entweder zugesandt oder in einem der Kutsam Modehäuser, in Bad Hall, Kirchdorf, Schwertberg, Sierning und St. Valentin, abgeholt werden.

Das Modehaus Kutsam wird als Familienbetrieb in dritter Generation als Handelsbetrieb und in neunter Generation in der Modebranche geführt. Das Unternehmen hat sich zu einem modernen Modeanbieter mit Modehäusern in Bad Hall, Sierning, St. Valentin, Schwertberg und Kirchdorf an der Krems entwickelt. Das Modehaus Kutsam steht für Qualität, Mode und herzliche Beratung. Die herzliche und typgerechte Beratung der Kunden hat oberste Priorität. Regelmäßige Fortbildungen der MitarbeiterInnen und eine ergänzende Ausbildung für Lehrlinge sorgen für ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Die Mehrheit der Modeberater sind diplomierte Farb- und Stilberater.