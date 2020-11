Wirtschaft & Politik

Gewerkschaftsschule: 18 erfolgreiche AbsolventInnen

STEYR. ÖGB-Regionalvorsitzender Andreas Brich und ÖGB-Steyr-Frauenvorsitzende Barbara Bichler überreichten die Zertifikate. Arbeitsrecht, wirtschaftliche Zusammenhänge, Geschichte, aber auch Ökologie, Medienkunde und Persönlichkeitsbildung sind die Eckpfeiler ...

... der gewerkschaftlichen Grundausbildung in der Gewerkschaftsschule, die es seit mehr als 50 Jahren in Oberösterreich gibt. 18 engagierte ÖGB-Mitglieder haben sich zwei Jahre lang in der Gewerkschaftsschule Steyr weitergebildet. Der Regionalvorsitzende des ÖGB Steyr, Andreas Brich, und die Steyrer ÖGB-Frauenvorsitzende Barbara Bichler haben die Zertifikate überreicht.



Zwei Tage pro Woche haben die 18 TeilnehmerInnen in ihre Ausbildung investiert und außerdem selbständig Projekte erarbeitet und abgewickelt. Kommunikationstrainings wurden absolviert und bei Themenabenden von A wie Arbeitswelt bis Z wie Zeitmanagement neues Wissen erworben.



Neuer Lehrgang startet im September 2021

Die Gewerkschaftsschule steht allen ÖGB-Mitgliedern offen. In Gruppen von 15 bis 20 Personen wird gearbeitet. „Es wird auf eine bunte Durchmischung der Lehrgänge Wert gelegt. Idealerweise sollten BetriebsrätInnen und „normale“ Mitglieder, Ältere und Jüngere, Frauen und Männer, sowie unterschiedliche Berufsgruppen zusammenarbeiten“, berichtet Lehrgangsleiterin Verena Mayrhofer. Der nächste Lehrgang der Gewerkschaftsschule Steyr startet im September 2021.



Nähere Infos gibt es beim Regionalsekretär des ÖGB Steyr, Mario Roitmair, unter 07252/53011 oder