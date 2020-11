Wirtschaft & Politik

Lockdown 2: AK-Bezirksstellen bleiben in ganz Oberösterreich geöffnet

STEYR. Österreich befindet sich in einem zweiten Lockdown. Die Arbeiterkammer Oberösterreich wird alle ihre Gebäude offenhalten. Auch die Bezirksstelle Steyr. „Gerade jetzt brauchen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rasche Beratung und Hilfe ...

Wir haben unsere Kapazitäten verstärkt und sind voll für unsere Mitglieder da“, so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Die AK-Hotline für alle Fragen rund um den Job lautet 050/6906-1. Persönliche Beratung gibt es in der AK Steyr nach vorheriger Terminvereinbarung unter 050/6906-5116. Alle AK-Veranstaltungen in ganz Oberösterreich sind abgesagt.



AK-Mitglieder können sich auch in den nächsten Wochen wie gewohnt an die AK Oberösterreich wenden. „Wir haben sichergestellt, dass unser Beratungsservice in vollem Umfang aufrecht erhalten bleibt. Vor allem in der telefonischen Rechtsberatung haben wir die Kapazitäten verstärkt. Denn wir rechnen wieder mit einem erhöhten Beratungsbedarf unserer Mitglieder, die vom neuerlichen Lockdown betroffen sind und etwa arbeitsrechtliche Fragen haben“, so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Die AK bietet auch weiterhin persönliche Beratung in der Zentrale in Linz und in allen 14 Bezirksstellen an – nach vorheriger Terminvereinbarung am Telefon oder per Mail.



Informationen für AK-Mitglieder rund um die Uhr: ooe.arbeiterkammer.at



AK-Rechtsschutz-Hotline für alle Fragen rund um den Job: 050/6906-1

Rechtsberatung per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kontakt AK-Bezirksstelle Steyr: 050/6906-5116, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!