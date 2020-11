Wirtschaft & Politik

Neues Team rund um Markus Vogl präsentiert: SPÖ bestens aufgestellt für die Gemeinderatswahlen 2021

STEYR. Bei einem SP-Fraktionstreffen präsentierte Steyrs Spitzenkandidat Markus Vogl sein neues Team für die bevorstehende Gemeinderatswahl ...

Nun sind die Mitglieder am Zug. Bis 13. November dürfen sich erstmalig alle Steyrer SPÖ-Mitglieder an der Abstimmung über die KandidatInnen-Liste beteiligen. Nachdem Markus Vogl offiziell mit 95,2 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021 gewählt wurde, konnte im Zuge einer SP-Fraktionssitzung gestern Abend der neue Wahlvorschlag mit sämtlichen Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehende Gemeinderatswahl vorgestellt werden. Insgesamt umfasst der Wahlvorschlag 72 Kandidatinnen und Kandidaten, die gesamte Liste wurde nach dem Reißverschlussprinzip erstellt.



Auf Listenplatz zwei soll Anna-Maria Demmelmayr in die Wahl starten. Sie wird bereits im Jänner das Amt der Vizebürgermeisterin von Ingrid Weixlberger übernehmen. Dahinter folgt Dr. Michael Schodermayr, der sich nicht nur im Gesundheits- und Sozialbereich engagiert, sondern auch als ehrenamtlicher Vorsitzender der Volkshilfe OÖ tätig ist. Neben erfahrenen GemeinderätInnen und jungen VertreterInnen der Steyrer Stadtteile, gibt es auch die eine oder andere Überraschung. So wird auf Platz vier Katrin Auer das Team rund um Markus Vogl bei der Gemeinderatswahl 2021 verstärken. Katrin Auer war zuvor jahrelang als Leiterin im Steyrer Museum Arbeitswelt tätig. „Katrin bringt daher vor allem aus dem Kunst- und Kulturbereich viel Erfahrung mit und ist über die Parteigrenzen hinweg eine anerkannte und beliebte Vertreterin des Kulturbereichs“, zeigt sich Markus Vogl über die Kandidatur von Auer erfreut. Katrin Auer ist darüber hinaus stellvertretende Obfrau des Mauthausen Komitee Steyr. Auf Platz fünf kandidiert der Vorsitzende der Ennsleitner SPÖ, Christian Baumgarten. Mit ihm möchte die Steyrer SPÖ das fünfte Stadtsenatsmandat zurückerobern.



Auf den dahinter folgenden Plätzen kandidieren Heidemarie Kloiber, Thomas Kaliba, Lisa Wesp, Georg Stimeder, Evelyn Schröck, Rudolf Blasi und Sevil Ramaj.



Als Zeichen der Öffnung und Transparenz wird die KandidatInnen-Liste nun erstmals allen Steyrer SPÖ-Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. „Unter strenger Einhaltung der COVID-Präventionsmaßnahmen wird es allen Mitgliedern 10 Tage lang möglich sein, über die Liste abzustimmen“, erklärt Spitzenkandidat Markus Vogl.



Von Bürgermeister Gerald Hackl gibt es nach der ersten Präsentation Applaus für den Vorschlag der KandidatInnen-Liste. „Diese gemeinsam erarbeitete KandidatInnen-Liste findet nicht nur meine vollste Zustimmung, sondern wird hoffentlich auch von unseren Mitgliedern breit unterstützt“, so Bürgermeister Gerald Hackl. Er sei davon überzeugt, dass die Mitglieder von der erstmaligen Möglichkeit eines KandidatInnen-Votums zahlreich Gebrauch machen werden, so Bürgermeister Hackl weiter.



Bereits in den vergangenen Tagen haben alle Mitglieder der SPÖ Steyr eine Postsendung erhalten. Diese beinhaltet einen individuell programmierten Wahlcode für die Teilnahme an der Abstimmung. „Mit Hilfe dieser personifizierter Wahlcodes können wir einen reibungslosen Ablauf des Wahlgangs gewährleisten und eine mehrfache Teilnahme an der Abstimmung ausschließen. Wir bitten unsere Mitglieder, den Wahlcode, einen Lichtbildausweis und einen Mund-Nasen-Schutz in die ausgewiesenen Wahllokale mitzunehmen“, erklärt SP-Bezirksgeschäftsführer Georg Stimeder das Wahlprozedere. Die KandidatInnen-Liste kann öffentlich auf der Seite der SPÖ Steyr (www.steyr.spooe.at) abgerufen werden. Detaillierte Informationen zum Wahlgang haben die Mitglieder gemeinsam mit der Briefsendung erhalten.



Spitzenkandidat Markus Vogl freut sich nicht nur über die vielen engagierten KandidatInnen in seinem Team – sondern auch auf eine breite Unterstützung durch die Mitglieder und ein starkes Zeichen des Zusammenhalts im Hinblick auf das Wahljahr 2021.