E-Scooter: Probebetrieb um ein Jahr verlängert

STEYR. Auf Empfehlung des Mobilitätsausschusses hat der Steyrer Stadtsenat mehrheitlich die Verlängerung des E-Scooter-Probebetriebes in der Eisenstadt beschlossen. Die neue Vereinbarung mit dem Betreiber KIWIride gilt bis 31. Oktober 2021 und ermöglicht den Scooter-Verleihbetrieb auch während der Wintermonate ...

Für eventuell notwendige Betriebsbeschränkungen wegen Eis und Schnee ist KIWIride verantwortlich.



„In Steyr sind – laut Medienberichten offenbar anders als in anderen Städten – bisher keine Unfälle mit Verletzungen passiert“, berichtet der Steyrer Mobilitäts-Stadtrat Mag. Reinhard Kaufmann. Möglicherweise habe die technische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h dazu beigetragen. Gelegentlich aufgefallen sind unerfreuliche Begleiterscheinungen der E-Scooter-Nutzung, wie behinderndes Abstellen, Fahren auf Gehsteigen und Gehwegen sowie zu schnelles Fahren in der Fußgängerzone. „Dies ist aber im Ausmaß vergleichbar mit Fehlverhalten von Nutzerinnen und Nutzern anderer Verkehrsmittel“, so Kaufmann. Positiv falle jedenfalls auf, dass viele – vor allem junge – Leute Spaß an dieser Art der Fortbewegung haben.



Hier noch einmal die Regeln für einen sicheren und möglichst konfliktfreien Gebrauch der E-Scooter:

Für E-Scooter gelten die Regeln der StVO wie für Fahrräder.

Auf Gehsteigen und Gehwegen ist das Fahren verboten, in Fußgängerzonen (wenn Radfahren erlaubt ist) ist besondere Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen.

E-Scooter sind so abzustellen, dass die Benutzung der Verkehrsflächen und besonders der Gehsteige sowie von Eingängen nicht erschwert wird. Bitte nach Beendigung der Fahrt einen geeigneten Abstellplatz suchen, auch wenn es dorthin noch ein paar Meter sein sollten.

Auf Bahnsteigen der ÖBB, im Bereich von Haltestellen und des Busterminals an der Bahnhofstraße dürfen E-Scooter nicht abgestellt werden.

„Mit Hausverstand und gegenseitiger Rücksichtnahme genutzt, können die E-Scooter unser Straßenbild bereichern“, appelliert der Mobilitäts-Stadtrat abschließend an die Steyrerinnen und Steyrer.