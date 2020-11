Wirtschaft & Politik

Daheim shoppen zahlt sich aus: Gewinne Deinen Einkauf in Steyr zurück

STEYR. Im Advent präsentiert sich Steyr von seiner romantischsten Seite und erstrahlt im weihnachtli-chen Glanz. Zusätzlich versüßt der Wirtschaftsverein STEYRlebt! das Shoppen mit einem tollen Gewinnspiel: Von 27. November bis 19. Dezember gibt es jede Woche die Chance, ...

den Einkauf in Form von Steyr Shopping Cards zurückzugewinnen! So geht’s: Präsente in Steyr einkaufen, den Kassenbon mit Kontaktdaten beschriften (Name + Tel.) und in eine der Gewinnboxen (Hartlauer/Stadtplatz, Steinecker/HEY!, Mitterhuemer/ Ennser Str) einwerfen. Jede Woche werden drei Gewinner gezogen und telefonisch verständigt. Gültig sind alle vollständig beschrifteten Kassenbons oder Kopien mit Rechnungsdatum von 20. November bis 18. Dezember 2020. Die Gewinnsumme pro Person und Einkauf ist mit 1.000 Euro begrenzt.

2.000 Stunden gratis parken in der Steyrer Innenstadt

Mit einer weiteren Initiative spricht der Verein Steyrlebt! Gäste an, die mit dem PKW anreisen und verschenkt 2.000 Stunden gratis parken in der komfortablen Stadtplatzgarage. Die Tickets für jeweils eine Stunde Gratisparken werden an allen Adventsamstagen in der Steyrer Innen-stadt verteilt.

Steyr Shopping Card! Die Karte für viele Gelegenheiten

Die Steyr Shopping Card begleitet durch rund 150 Geschäfte, Gastronomie- und Dienstleis-tungsbetriebe in und um Steyr. Ein Bekenntnis zur Stadt, ein Bekenntnis zum Miteinander.

NEU! Steyrer Wirtsleut-Gutschein - Genuss schenken

Speziell für Kulinarik-Liebhaber gibt es jetzt den Gourmet-Gutschein in der Extra-Hülle, der Spe-zialitäten „à la carte“ bietet. Der Steyrer Wirtsleut-Gutschein wünscht auf g‘schmackige Art alles Gute zum Fest und fördert den Zusammenhalt in der Region – gerade, wenn Weihnachts- und Firmenfeiern heuer entfallen müssen. Damit das Gemeinsame nicht zu kurz kommt.

Einfach erhältlich

Vor Ort in Steyr oder bequem im Online-Shop

Ihren Lieblings-Gutschein erhalten Sie online unter steyrshoppingcard.at oder in Steyr bei: