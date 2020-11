Wirtschaft & Politik

Gas­tro­no­men brau­chen jetzt unsere be­son­de­re Un­ter­stütz­ung

STEYR/STEYR-LAND. Auch wenn die Gaststuben geschlossen sind, bieten dutzende Gastronomiebetriebe in der Region Steyr wie bereits im Frühjahr eine breite Auswahl an Speisen zur Abholung an. OÖVP Stadtparteiobfrau Ringer appelliert an die Konsumenten, das Angebot der Wirte zu nutzen ...

und damit auch einen Beitrag zur Sicherung der Wirtshauskultur zu leisten. Auch Ringer hat die Gelegenheit genutzt und beim Christkindlwirt ein „Mittagessen to go“ für sich und ihre Familie abgeholt.

Ringer verweist dazu auch auf die finanzielle Unterstützung der Wirte durch die Politik: „Der erneue Lock-Down ist für die Gastronomie eine große Herausforderung. Daher bin sehr froh über das Hilfspaket der Bundesregierung. Durch den Ersatz von 80 Prozent jenes Umsatzes, den die Gasthäuser im November des Vorjahres gemacht haben, wird den Wirten berechtigterweise wirkungsvoll unter die Arme gegriffen“, betont Ringer. Sie verweist zudem auf die Hilfe durch die anrechenbare Reduzierung der Arbeitszeit der Mitarbeiter auf Null, sowie durch den zugesagten Trinkgeldersatz in Höhe von 100 Euro für die Beschäftigten in Gastronomie und Hotellerie.

„Diese Unterstützungen sind ein wichtiger Beitrag, die Wirtshäuser als Treff- und Kommunikationspunkte in der Region Steyr zu erhalten und somit ein wichtiges Stück oberösterreichische Lebenskultur in die Zeit nach Corona hinüberzuführen“, unterstreicht OÖVP Stadtparteiobfrau Ringer.