Altstoffsammelzentrum auch im Lockdown für Sie da!

STEYR. Im Frühjahr musste das ASZ einige Zeit geschlossen bleiben bzw. wurde nur auf Terminvereinbarungen geöffnet. Das wird dieses Mal nicht gemacht. Bis auf einige Feiertage bleibt das ASZ normal geöffnet ...

Das ASZ hat am 24.12 – 26.12., 01.01 und 06.01 geschlossen. Am 31.12 hat das ASZ von 08.00 - 12.00 Uhr geöffnet.



Die öffentlichen Containerplätze stehen Ihnen über die Feiertage zur Verfügung. Diese werden auch am 24.12.2020 sowie am 25.12.2020 normal entleert. Wir bitten Sie jedoch aufgrund des hohen Ansturms an den Weihnachtsfeiertagen keine Abfälle neben die Container zu stellen.



ASZ ab 28.12.2020 trotz Lockdown im Regelbetrieb!

Das Altstoffsammelzentrum Steyr (Ennserstraße 10) ist auch im Lockdown zu den üblichen Öffnungszeiten (Mo- Fr 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr; Sa 08.00 – 12.00 Uhr) für Sie geöffnet.

Bringen Sie große Verpackungsabfälle (z.B. Große Kartonagen, große Styroporverpackungen) ins Altstoffsammelzentrum. Diese Abfälle verursachen auf den Containerplätzen Überfüllungen, da sie sehr viel Platz wegnehmen und keine weiteren Abfälle eingeworfen werden können.



Im ASZ stehen Presscontainer für die Entsorgung zur Verfügung. Dort können die Verpackungen bequem ohne sie zu falten eingeworfen werden. Das spart Volumen bei den Containerplätzen und vermeidet Überfüllungen.

Sperrmüllabholungen finden wie gewohnt statt.



Um auch über das Wochenende unsere schöne Stadt sauber zu halten, bitten wir Sie die oben genannten Punkte umzusetzen.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesegnetes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage.

Bleiben Sie Gesund!