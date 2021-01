Wirtschaft & Politik

Andrea Koch neue Pri­ma­ri­a für Lun­gen­heil­kun­de am Kli­ni­kum Steyr

STEYR/LINZ. Mit 1. Jänner 2021 übernimmt Dr.in Andrea Koch die Leitung der Abteilung für Lungenheilkunde am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr der Oberösterreichischen Gesundheitsholding ...

Prof.in Dr.in Andrea Koch (58) wurde in Friedrichshafen/Bodensee (Deutschland) geboren und absolvierte das Studium der Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. 1996 promovierte sie dort magna cum laude (mit der Note „Sehr gut“). Ihre Habilitation in Innerer Medizin folgte 2007 an der Medizinischen Fakultät der Universität Köln, wo Prof. in Koch bis 2010 als Oberärztin den Schwerpunkt Pneumologie (Fachgebiet der Lunge und Lungenkrankheiten) leitete.

Von 2011 bis 2016 war Prof.in Dr.in Andrea Koch kommissarische Direktorin an der Klinik für Pneumologie am Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum. Danach kehrte sie schließlich für eine Professur an die LMU München zurück und leitete unter anderem die Arbeitsgruppe „Obstruktive Lungenerkrankungen“. Zuletzt war Dr.in Koch als Chefärztin für Pneumologie und Innere Medizin an den Zürcher RehaZentren Davos in der Schweiz tätig.

Im Laufe ihres beruflichen Werdegangs erhielt Dr.in Andrea Koch zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, etwa 2011 den Curt-Dehner-Preis durch die Westdeutsche Gesellschaft für Pneumologie. Das BMBF-Forschungsstipendium der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina führte Dr.in Koch für ihre Forschungen unter anderem nach London, England an das National Heart and Lung Institute am Royal Brompton Hospital.

Ihre Freizeit verbringt Prof.in Koch besonders gerne mit langen Spaziergängen mit ihrem Hund Ben und Erkundungen der Natur. Darüber hinaus spielt sie Klavier, liebt Reisen, gute Bücher und den lebhaften Austausch mit Familie, Freundinnen und Freunden.

„Ich freue mich, dass wir mit der getroffenen Personalentscheidung für das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eine fachlich hoch qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten. Ich wünsche Dr.in Andrea Hoch und ihrem Team in Steyr alles Gute für ihre künftige Tätigkeit in unserem Unternehmen“, so Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding GmbH.

Unten: Dr.in Andrea Koch übernimmt am 1. Jänner 2021 die Leitung der Abteilung für Lungenheilkunde am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Foto © privat.