Wirtschaft & Politik

Digi­tale Be­rufs­er­leb­nis­tage Steyr: Live-Kontakte mit Aus­stellern auch am 14.1.2021 noch möglich!

STEYR. Treten Sie mit den Ausstellern direkt über einen Live-Chat bei der DIGI-Messe in Kontakt! Unter https://steyr.jugendundberuf.info stehen Ihnen die Ansprechpartner der Betriebe und Schulen zwischen 8:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr zur Verfügung ...

Die richtige Berufswahl ist für junge Menschen oft keine einfache Entscheidung. Umso mehr ist eine umfangreiche Beratung und Orientierung eine wesentliche Unterstützung bei diesem so wichtigen Schritt in die berufliche Zukunft. Diese Entscheidungsfindung ist aber gerade in diesen Zeiten äußerst schwierig. Deshalb werden digitale Berufserlebnistage angeboten.

Dabei wird den Jugendlichen, aber auch deren Eltern mit einer gut strukturierten Plattform eine wirksame Berufsorientierung und –beratung geboten. Interessierte können in Live-Chats mit zahlreichen Lehrbetrieben und Schulen in Kontakt treten. Neben den Firmendaten und konkreten Ansprechpartnern gibt es umfangreiche Informationen über die Bildungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Fotos und Videos sowie weitere Inhalte, die als Downloads zur Verfügung stehen. Für Jugendliche, die sich zum Thema Lehre orientieren, gibt es eigene Messestände des Karrierecenters der Wirtschaftskammer OÖ, Jugend am Werk und AMS OÖ. Auf diesen Ständen finden die Besucher eine Reihe von berufskundlichen Videos, Berufsbeschreibungen und Informationen zur dualen Ausbildung.

Im Unterschied zu den jährlichen Präsenzveranstaltungen, den Bildungs- und Berufsmessen bzw. Lehrlingsmessen vor Ort, kann das digitale Angebot auch nach den Berufserlebnistagen weiterhin besucht werden. Damit können Schüler und Schülerinnen sowie ihre Eltern ganzjährig rund um die Uhr auf das kompakte Ausbildungsangebot zugreifen. Auch im Berufsorientierungsunterricht kann das Angebot genützt werden.

Besonders eifrige und interessierte Besucher können an den Berufserlebnistagen außerdem bei der Playmit Messe Rallye mitmachen. Dabei gibt es ein Apple iPAD und weitere wertvolle Preise zu gewinnen!