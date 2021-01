Wirtschaft & Politik

ÖVP Ringer: Re­gi­o­na­le Land­wirt­schaft stär­ken!

STEYR. Stadtparteiobfrau Judith Ringer, Ortsbauernobmann Michael Auer und Ortsbäuerin Monika Nowak wollen auf die heimische Landwirtschaft und die regionalen Produkte aufmerksam machen ...

„Gerade die Corona Pandemie zeigt wie wichtig eine hohe Selbstversorgungsquote im Lebensmittelbereich im eigenen Land ist.“, so die Bundesrätin Ringer, die hier auf die Verlässlichkeit der bäuerlichen Familienbetriebe hinweist. Der bewusste Kauf von regionalen Erzeugnissen stärkt nicht nur die Wirtschaft, sondern sichert auch Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen Bereich. „Wer regional einkauft, trägt aufgrund der kurzen Transportwege auch zum Klimaschutz bei!“, unterstreicht Ringer die Bedeutsamkeit von Regionalität um Zuge des Umweltschutzes.

Bewusstsein für Regional Produkte schärfen

Die Vertreter der Ortsbauernschaft appellieren an die Konsumentinnen und Konsumenten vermehrt auf die hochwertig produzierten Lebensmittel von den regionalen Betrieben zurückzugreifen, um die heimische Landwirtschaft bestmöglich zu unterstützen. Michael Auer und Monika Nowak setzen sich dafür ein, dass die Konsumenten wissen woher die Lebensmittel kommen.

Landwirtschaftskammerwahl am Sonntat, 24. Jän. 2021

Michael Auer stellt sich mit seinem Team im Zuge der Landwirtschaftskammerwahl am Sonntag 24.01.2021 wieder der Wahl als Ortsbauernobmann in Steyr. OÖVP Stadtparteiobfrau Ringer bedankt sich bei Michael Auer und seinem Team für deren Einsatz für die Steyrer Bäuerinnen und Bauern und wünscht dem Team für die Wahl alles Gute.