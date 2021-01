Wirtschaft & Politik

2020 war Re­kord­jahr für Steyr Shopping Card

STEYR. Die Steyrerinnen und Steyrer haben im herausfordernden Jahr 2020 die heimischen Händler und Gastronomen tatkräftig unterstützt und Steyr Shopping Cards sowie Wirtsleut-Gutscheine mit einem Gesamtwert von 1.474.849 Euro gekauft ...

„Das ist ein sehr wertvoller Beitrag, um die Vielfalt der Geschäfte und Lokale in Steyr langfristig zu erhalten. Die teilnehmenden Unternehmen sind unheimlich glücklich, dass das Thema ,Regional einkaufen‘ so gut angenommen wird“, freut sich Petra Schwinghammer, Obfrau des Vereins STEYRlebt!

Ganz nach dem Motto „Geh nicht fort, kauf im Ort“ entwickelten sich die beliebte Steyr Shopping Card und der im Oktober eingeführte Steyrer Wirtsleut-Gutschein im vergangenen Jahr zur perfekten Geschenkidee für alle Steyrer. Die Beschenkten freuten sich über eine Gutscheinkarte im Scheckkartenformat, mit der sie sich in über 150 Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben in der Eisenstadt einen Wunsch erfüllen können.

Die teilnehmenden Unternehmen freuen sich, dass durch diese Karte die Kaufkraft in der Region gehalten wird. Insgesamt wurden 2020 26.640 Karten mit einem durchschnittlichen Ladebetrag von 55,36 Euro verkauft. „Das zeigt, wie stark der Zusammenhalt bei uns in der Region ist, was uns sehr, sehr froh macht. Wir wollen uns dafür im Namen aller teilnehmenden Betriebe herzlichst bei den Steyrerinnen und Steyrern bedanken“, betont Schwinghammer. „Wir möchten auf diesem Weg zu dem tollen Ergebnis gratulieren. Das Umsatzplus im Jahr 2020 über alle Kanäle ist einmalig in unserem Bestand und kann sich sehen lassen“, lobte auch Florian Nadlinger von PayLife das hervorragende Jahresergebnis.

Besonders der im Vorjahr neu präsentierte Steyrer Wirtsleut-Gutschein erwies sich als überaus erfolgreiche Maßnahme, die von den Steyrerinnen und Steyrern sehr gut angenommen wurde. Privatpersonen verwöhnten damit Freunde und Bekannte mit dem Versprechen ihn dann zusammen einzulösen. Viele Firmen haben ihn ihren Mitarbeitern geschenkt, weil keine Weihnachtsfeier stattfinden konnte. So ist es ihnen möglich gewesen, trotzdem einen kulinarischen Lichtpunkt in einem herausfordernden Jahr zu schaffen und gleichzeitig die heimischen Gastronominnen und Gastronomen zu unterstützen. „Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Hoffentlich können wir die Steyr Shopping Cards und die Steyr Wirtsleut-Gutscheine bald bei den heimischen Unternehmen einlösen.“

Unten: Wer die Steyr Shopping Card kauft, unterstützt die heimischen Unternehmen nachhaltig. Das weiß auch Augenoptikermeisterin Sarah Ramsauer von Optik Fenzl. Foto © STEYRlebt!