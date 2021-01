Wirtschaft & Politik

Corona-Er­schwer­nis­zu­la­ge kommt bei Be­schäf­tigten nicht an

STEYR/OÖ. "Landeshauptmann Stelzer kündigt immer nur an und am Ende kommt trotz der großen Versprechungen bei den Menschen nichts an“, ärgert sich der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) in Steyr, Franz Damhofer ...

Seit Monaten leisten die KollegInnen in den Pflegeheimen und Krankenhäusern unglaubliche Arbeit. Sie halten trotz des Corona-Chaos der Regierung unser Gesundheitssystem am Laufen. Mit der Corona-Erschwerniszulage, die letzten Freitag erstmals ausbezahlt wurde, gibt das Land Oberösterreich vor, diese Arbeit zu würdigen.

„Wenn die KollegInnen jetzt auf ihr Konto schauen, wird bei den meisten aber die Ernüchterung groß sein. Viele müssen feststellen, dass die groß angekündigten 250 Euro nur ein Marketing-Gag waren“, sagt der Bezirksvorsitzende der younion Steyr und Mitglied im FSG-Regionalvorstand Steyr, Thomas Kaliba. „Wiedermal zeigt sich, dass Landeshauptmann Thomas Stelzer auch in diesen Zeiten lieber den Sparefroh spielt, anstatt den Beschäftigten des Pflege- und Gesundheitsbereichs mit Respekt zu begegnen“, so Kaliba weiter.

Viele Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich schauen hinsichtlich der Bonuszahlung sprichwörtlich durch die Finger. Durch komplizierte Berechnungsmethoden werden nur sehr wenige von den 250 Euro pro Monat profitieren. In den Alten- und Pflegeheimen und den Spitälern bekommen zudem nur jene eine Zulage, die mit Schutzausrüstung unmittelbar an Covid-positiven Patienten eingesetzt sind. „Dabei gibt es auch in vielen anderen Pflegebereichen oder etwa in der Reinigung und der Küche deutlich erschwerte Arbeitsbedingungen. In den Wohnbereichen mit vielen positiven Fällen wird zum Schutz aller ebenfalls in Schutzausrüstung gearbeitet - auch bei der Pflege gesunder BewohnerInnen“, sagt Kaliba und plädiert dafür, allen betroffenen KollegInnen die Erschwerniszulage in voller Höhe auszubezahlen.

„Erfolgreiche“ Heime werden bestraft

Die erschwerten Bedingungen treffen die KollegInnen nun bereits seit zehn Monaten. Ausbezahlt werden soll die Zulage aber nur für den Zeitraum von November bis Jänner. Dadurch fallen viele Beschäftigte in den Alten- und Pflegeheimen um die ihnen zustehende Zulage um. „In einigen oberösterreichischen Heimen gab es in den Monaten zuvor Corona-Ausbrüche. Diese werden durch den willkürlich gewählten Zeitraum nicht berücksichtigt. Weiters konnten aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen und glücklicher Umstände einige Heime und Wohnbereiche gänzlich frei von Infektionsfällen gehalten werden. Zum „Dank“ dafür ist ihnen der Landeshauptmann keine Zulage vergönnt“, kann Kaliba nur den Kopf schütteln.

„Wir verlangen von LH Stelzer eine faire Regelung im Sinne aller Beschäftigten, deren Arbeit durch die Corona-Maßnahmen erschwert worden ist“, fordern die Gewerkschafter.