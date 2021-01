Wirtschaft & Politik

MAN: Werk Steyr steht zu Disposition - Verkauf oder Schließung?

STEYR. Mit 30. September 2020 wurde die Beschäftigungssicherungs- und Standortverträge für die Werke in Steyr und auch in Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen seitens MAN/Traton gekündigt. In Steyr regte sich Widerstand. Mit Warnstreiks setzten die Beschäftigten des MAN-Werkes in Steyr im Oktober 2020 ein deutliches Zeichen im Kampf um ihre Arbeitsplätze ...

2.300 Jobs wären direkt von einer Schließung des Werkes betroffen und Tausende mehr bei Zulieferern. Laut Betriebsrat beteiligten sich mehr als 4.000 Personen an den Protesten.

Betriebsrat zog vor Gericht

Im Streit über den Abbau von 9.500 Arbeitsplätzen zog der Betriebsrat gegen das Unternehmen vor Gericht, weil die Kündigung der Standorts- und Beschäftigungssicherungsverträge unrechtmäßig sei. Ein Recht zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Vertrag, der für die Zeit bis 2030 geschlossen wurde, habe das Management nur bei einem Markteinbruch von mehr als 40 Prozent. Ein solcher Rückgang sei nach Auffassung des Betriebsrats trotz der aktuellen Krise nicht zu erkennen. „Damit ist die Kündigung unwirksam“, sagte Betriebsratschef Saki Stimoniaris im November 2020. Ein Termin vor dem Arbeitsgericht München war für den 12. Jänner anberaumt.

Einigung mit Betriebsrat

Doch der deutsche Lkw-Hersteller hat seinen Jobabbaustreit mit dem Betriebsrat jetzt offenbar beigelegt. Nun soll der MAN-Standort Wittlich in Rheinland-Pfalz zwar verkleinert, aber dem Unternehmen erhalten bleiben. Die Werke in Plauen (150 Mitarbeiter) und Steyr (2200 Mitarbeiter) stünden "zur Disposition", so MAN. Ursprünglich hatte MAN etwa 5.600 Stellen im Lkw-Werk München, im Dieselmotorenwerk Nürnberg und im Komponentenwerk Salzgitter abbauen wollen.

Neuausrichtung bei MAN

Unter dem Druck der EU-Klimavorgaben soll MAN völlig neu ausgerichtet und zu einem "führenden Nutzfahrzeughersteller im Bereich Elektro- und Wasserstoffantriebe" umgebaut werden. Das nun vereinbarte Eckpunktepapier sieht "eine Neuaufstellung des Entwicklungs- und Produktionsnetzwerks mit einem starkem Fokus auf Zukunftstechnologien" vor. Die Vereinbarung dient als Grundlage für Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, die in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen. Der Stellenabbau soll sozialverträglich erfolgen. MAN schwächelt schon seit Jahren. Die EU-Klimavorgabe, bei Lastwagen bis 2025 im 15 Prozent und bis 2030 mindestens 30 Prozent weniger Kohlendioxid auszustoßen, erhöht den Druck. Dazu kommt zurzeit die Corona-Krise.

Der Betriebsrat hatte die ursprünglichen Pläne zum Stellenabbau als "Kahlschlag" bezeichnet und war vor Gericht gegangen. Der Vorstand hatte sie als notwendige Restrukturierung bezeichnet, um mit dem eingesparten Geld in alternative Antriebe und Digitalisierung investieren zu können.