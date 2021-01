Wirtschaft & Politik

NEOS: Ennskai ist Entwicklungsgebiet

STEYR. Steyr ist stolz auf seine Flüsse. Zwischenbrücken, der Zusammenfluss von Enns und Steyr, ist eines Markenzeichen unserer Stadt. Die Nähe zum Wasser kostet Steyr allerdings nicht aus, meint NEOS. Ein Video dazu von Gemeinderat Pit Freisais macht derzeit auf Facebook die Runde ...

Freisais kritisiert darin den Zustand des Ennskai: „Steyr verschenkt einen der schönsten Plätze in der Stadt. Andere Städte feiern quasi ihre Nähe zum Wasser", meint Freisais im Video. In Steyr zeigt sich ein anderes Bild. Hier reiht sich Auto an Auto entlang der Enns, unterbrochen wird dieser "langgezogene Parkplatz" nur von einem Müllsammelplatz.

„Der Ennskai gehört dringend attraktiver gemacht"

ist sich Freisais sicher. "Eine Uferpromenade für Spaziergänger, ein Pop Up Cafe für junge Leute und die Studierenden der Fachhochschule sowie Platz zum Sitzen um das Wasser zu genießen", sieht Freisais viele Möglichkeiten für den Ennskai: „Das Potential ist unendlich. Die Autos müssen nicht unbedingt weg. Selbst eine optische Neugestaltung der Verkehrsfläche würde viel bringen“, plädiert er für eine schrittweise Entwicklung des Ennskai.

In den sozialen Medien finden die Idee des NEOS-Gemeinderates großen Anklang. So wird beistimmend bemängelt, dass es in Stadtplatznähe keine zeitgemäße Möglichkeit gibt, am Wasser zu verweilen. Auch Sitzmöglichkeiten unter Bäumen mit Blick auf die Enns, ein Wasserspielplatz und Gastronomie in Ufernähe stehen auf der Wunschliste.